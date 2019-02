Postoloprty - Postoloprty na domácím turnaji nestartují, začínají přípravu až koncem února.

V sobotu 19. ledna, hodinu před polednem, byl rozehrán již 21. ročník tradičního zimního turnaje v Postoloprtech. Memoriál Mariána Homoly pořádá místní fotbalový klub. FK Postoloprty, účastník fotbalové I. A třídy a obhájce loňského prvenství, se letos turnaje neúčastní. Zimní přípravu totiž zahajuje až s příchodem února.

Do zahajovacího utkání nastoupily šestý a čtvrtý celek C skupiny 1. B třídy Chlumčany a Nové Sedlo.

Od úvodního hvizdu začaly lépe Chlumčany a již po sedmi minutách trefily břevno. Hra se postupně vyrovnala. Sedlo mělo míč více na svých kopačkách, ale nepřesnostmi o něj přišlo. Fotbalisté Chlumčan okamžitě vyráželi do protiútoků, ze kterých byli mnohem nebezpečnější. Ujali se také zaslouženě vedení, když míč odražený od tyče poslal do sítě Vážný. Do přestávky přidali hráči Chlumčany ještě další dvě branky.

Po změně stran se hráči Nového Sedla zvedli a hned v úvodu poločasu snížili Černým.Také tato branka padla z dorážky po trefené tyči. Pak padl na každé straně ještě jeden gól. Spokojenější byly po výhře 4:2 (3:0) Chlumčany, které tak vykročily minimálně za obhajobou druhého místa z loňského roku. Branky: Vážný 2, Lhoták, Vavrica Černý, Kohout.

Peruc versus Cítoliby

Ve druhém utkání se střetli účastníci okresního přeboru, Peruc a Cítoliby. Mužstva si připsala do tabulky po bodu, když zápas skončil smírně 2:2 (2:1). Branky dávali Kratina, Majer Müller, Zandal.

Třetí zápas prvního hracího dne obstaraly celky Tuchořic (I.B třída) a Lišan (IV. třída). Po poločase na tom byli překvapivě lépe hráči Lišan, ale po změně stran Tuchořičtí vývoj utkání otočili ve svůj prospěch a po výsledku 4:3 (1:2) si připsali tři body do tabulky. Branky stříleli: Malý, Plánička, Orság, Malý ml. Maliňák, Liška, Hořejší.

Druhé kolo turnaje se hraje příští sobotu, 26. ledna. Od 11 hodin nastoupí Blažim a Chlumčany, od 13 hodin Nové Sedlo a Tuchořice a poslední utkání dne obstarají Lišany a Peruc.

Vítěz celého letošního postoloprtského turnaje bude známý nejpozději v neděli 3. března.

Jaroslav Tošner