Dobroměřičtí, kteří jsou po podzimu na druhém místě tabulky o tři body za Viktorií Ledvice a bod před Šluknovem, se k zahajovacímu tréninku zimní přípravy sešli v sobotu 18. ledna.

První přípravný zápas odehráli v neděli, 26. ledna na umělce v Postoloprtech. Původní soupeř, Chlumčany, utkání odřekl, proto se Dobromářičtí domluvili se 13. celkem krajského přeboru Perštejnem. Svému soupeři podlehli 2:4, když obě jejich branky dával Maliňák. V sobotou pak porazili na umělé trávě v Lovosicích 4:1 Křešice, která jsou na čele A skupiny I. B třídy. Branky dávali Myšák, Maliňák, Lazarik a Hanzlíček.

První fázi přípravy zakončí Dobroměřice v Žatci. Slavoj Žatec, účastník krajského přeboru, je bude hostit v sobotu 8. února od 11. hodin. Po tomto utkání následuje tradiční zimní soustředění v Heřmanicích, které proběhne v době od 13. do 16. února. Předposlední den, tedy 15. února, se v Heřmanicích střetnou se šestým týmem přeboru Libereckého kraje, Spartakem Chrastava.

Hned následující týden jedou fotbalisté Dobroměřic opět do Lovosic, kde budou od 14:30 hosty posledního celku krajského přeboru, ASK Lovosice. Poslední střetnutí zimní přípravy mají naplánováno na sobotu 29. února. Od 14 hodin nastoupí v Srbech proti 11. celku přeboru Středočeského kraje, AFK Tuchlovice.

„Po osmi a půl letech, kdy v našem klubu působil jako hrající trenér, se rozhodl ukončit své působení u nás Lojza Šebek. Odešel do FC Chomutov. Jeho místo na střídačce zaujme David Holeček, který už bude pouze trénovat a nebude hrát. Asistentem mu bude Pepa Plachý. Ten by ale rád ještě hrál. Pro jaro nebudeme moci počítat s Aloisem Šebkem mladším, který se chce více věnovat futsalu. Pravděpodobně s námi nebude hrát Jakub Valta, který bude na půl roku během týdne pracovně v Brně. V prvním přípravném utkání už za nás nastoupil Eduard Bránický, který k nám přišel z Postoloprt. Další posilou by měl být Daniel Vild, odchovanec Loun. Působil v Souši a naposledy v Tatranu Rakovník. Z Kanady se vrátil Tomáš Kočka, který by se chtěl poprat o místo v kádru,“ přiblížil změny v klubu manager klubu Pavel Verner.

K prvnímu jarnímu kolu fotbalové I. A třídy nastoupí Dobroměřice 7. března na domácím hřišti a vyzvou v něm celek Libouchce, jemuž patří osmá příčka.