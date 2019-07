Na novou fotbalovou sezonu se již pilně připravují v Dobroměřicích. Klub si v té uplynulé poprvé v historii zahrál krajský přebor, ale zachránit se mu ho nepodařilo, a tak bude hrát nyní opět I. A třídu. Ta se po reorganizaci soutěží výrazně zkvalitnila, navíc přibudou noví soupeři.

Modlany - Dobroměřice (v bílém) 3:1 | Foto: Deník/František Bílek

Trenérem a k tomu i hráčem zůstává Alois Šebek, který nejen dostal důvěru vedení klubu, ale sám se rozhodl ve své práci pokračovat. Do týmu si navíc přivedl syna Rostislava, který hrál krajský přebor ve Spartaku Perštejn. Dalším nováčkem je Jan Myšák, který se nevešel do sestavy Loun a navíc jeho otec trénuje B tým Dobroměřic. Do přípravy se zatím nezapojil Pavel Jenček, který přestoupil z Chlumčan, ale momentálně pracuje na žních. Poslední novou tváří je Jan Buček, který působil na Plzeňsku, ale přestěhoval se do našeho regionu. Tým ještě v závěru uplynulé sezóny opustil po neshodách útočník Zdeněk Zmeškal, který se nyní upsal diviznímu Brandýsu nad Labem.