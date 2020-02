Jakou máte zatím zimní přípravu?

D: Třikrát jsme vyhráli nad týmy z nižší soutěže, dvakrát prohráli s týmy z vyšší soutěže. Při zápasech s Vary a Teplicemi byl rozdíl znát. O výsledky tolik nejde, spíš nás mrzí, že nás trápí marodka.

Ta vás trápila i na podzim, že?

D: Právě. Nejhorší na tom je, že jsou to hráči ze základní sestavy, kteří se těžko nahrazují.

Prý se vám zranil i Lesniak, to je velká opora!

D: Má nějak natržený sval na stehně. Má chybět až tři čtyři týdny, takže začátek soutěže nestihne.

P: Bude to oslabení, ale už nám chyběl minulé jaro pár zápasů.

D: Je na zranění náchylnější.

P: Je to i tím, že se trénuje na umělce, to je taková daň.

Místo hráčů ze základu jste se snažili sehnat posily, jak jste byli úspěšní?

D: Museli jsme jednat. Rychle jsme sehnali tři hráče, kteří by měli hned hrát v základu. Seri Antonie Feriole „Feri“ Bagou je černoch, který hrál na Dukle a Kladně, z Dukly je i Dominik Vyleta. A získali jsme také Lukáše Dvořáka z Čížové.

Zajímá mě ten černoch. V Lounech ještě nikdy žádný nebyl!

P: Mluví česky. Není to úplně suprová čeština, ale rozumíme mu.

D: Je to mladý kluk, zase tak dlouho v Čechách není. Klobouk dolů, že se češtinu učí. Je z Pobřeží Slonoviny. Musíme ho vykrmit, je docela hubený. Byl ve Francii, tedy prý prodává oblečení, sportovní potřeby. Je to zajímavé.

P: Já už nějaké černochy zažil v Mostě. Většinou jsou to silové typy, mají v sobě i rychlost. Pro Louny to bude zpestření.

Jste před jarem dostatečně posílení?

D: Lovili jsme, kde se dalo. Měli jsme zájem o Pěničku z Chomutova, kde nedostával moc šancí. Byl tu na dvou trénincích, ale pak se už neozval. Škoda.

Díky trenérovi Kudelovi máte kontakty. On byl ve Slavii v Mladé Boleslavi. Je jeho zkušenost znát?

Je. Má přehled a ty kontakty. Vyhlédl si Feriho i Vyletu v Dukle. Spolupracujeme i s Teplicemi a s dalšími kluby. Jsme rádi, že takovou ve fotbale zběhlou osobnost v Lounech máme.

Brankáře ale lovit nemusíte, co říkáte?

D: Jakub na podzim chytal dobře, hlavně penalty mu šly. Ale co když se zraní? Už měl dvakrát zlomenou nohu!

P: Třikrát! (trpký úsměv)

Tak ještě máte na lavičce Patrovského, ne?

D: Je mu 37, také má hodně zkušeností, zajímavou fotbalovou minulost.

Je pro vás Tomáš Patrovský konkurence, Jakube, když je mu 37?

P: Je! On je pořád dobrý! A já také nejsem nejmladší, je mi 30.

Potřebujete , aby na vás tlačila zezadu konkurence?

P: Tak samozřejmě, to je pro každého dobré, když mu někdo dýchá na záda.

D: Tak my ještě někoho přivedeme! (úsměv)

P: To musíte vědět vy, jestli potřebujete. (úsměv)

D: Jakub je fakt dobrý gólman. Na penalty je šikovný.

Dostal jste i nějaké špatné góly? Třeba z půlky?

P. Z půlky ne, ale nějaké blbé tam byly.

Co je pro vás blbý gól?

P: Když za to můžu já. Špatné vyběhnutí, špatný odkop.

D: Na podzim jsi tam něco takového měl, ne?

P: V Brné. Zařval jsem, že mám…

D: …a neměl. (smích)



Zlobili se na vás pak spoluhráči?

P: Na mě ne, nedovolí si to. (smích)

D: Můžou mu líbat ruce za ostatní zákroky, které předvádí!



Jaký vůbec byl podzim?

D: Máme 18 bodů. Není to průšvih, ale kdybychom jich měli 25, bylo by to mnohem lepší. Některé zápasy jsme prohráli zbytečně. Měli jsme hodně šancí, ale nedávali jsme góly.

P: Mohlo to být horší, ale i lepší. Spokojeni nejsme. Na jaře chceme udělat minimálně dalších 18 bodů a zachránit se.

D: Co tu jsem, tak jsme třikrát postoupili a třikrát spadli. Tak teď už se to nesmí opakovat. Ale rozhodují různé aspekty, někdy i nesportovní. Za každou cenu se ale zachraňovat nechceme, víte, jak to myslím. Hrajeme fér.



Máte dobré rozlosování?

D: V prvním kole máme Český Brod, to bude těžké. A pak máme dost zápasů doma, ale čekáme, že terén bude náročný, to nám moc nesedí. Na druhou stranu musím říct, že máme lehké hráče, neměli by se bořit do bahna. A hlavně – terén je pro oba týmy vždy stejný.



Jaké máte fanoušky?

P: Máme takový kotýlek, který nás povzbuzuje. A jako všude, i u nás jsou diváci kritičtí.

D: Ale musím říct, že jsou slušní, to se mi líbí. A chodí. Průměrně tak 250. V kraji bylo na derby se Žatcem 500, to byla paráda. My nemáme moc skalní fanoušky, spíš se přijdou na nás podívat lidé z okolí.

P: Mrzí nás, že v divizi není žádné derby.

D: To je fakt škoda, derby by se nám líbilo.

P: Je tu Souš, Chomutov, ale derby s Žatcem by pro oba kluby bylo nejvíc.

D: S Chomutovem nemáme dobré zkušenosti, co se fanoušků týče. Musí při zápase asistovat policie. Na jaře ho máme doma.



Váš stadion je v rekonstrukci. V jaké je to fázi?

D: Jsme tak ve dvou třetinách. Kolaudace bude v červnu, na jaře ještě budeme my i fanoušci v bojových podmínkách. Ale máme pro ně příjemnou změnu – dočkají se změny dodavatele občerstvení, takže to pro ně bude po této stránce určitě příjemnější. Byli bychom rádi, kdyby na nás chodili v co nejvyšším počtu. Od podzimu pak budou mít podmínky skvělé.