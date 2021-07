„Chceme být nahoře, tedy v první polovině tabulky. Máme dva nové hráče, děláme ještě gólmana z Podbořan,“ informuje předseda Sokola Domoušice Zdeněk Kutner. Trenér Pavel Schettl bude znovu sázet na zkušeného útočníka Pavla Exnera, kterého doplňují další kvalitní hráči. „Dobře se jevil nováček Podroužek,“ přidává Kutner tip na novou oporu.

S tím, jak Schettl vede mužstvo, je nadmíru spokojený. „Tým pod ním hraje technický a rychlý fotbal. Spíš útočný, to se líbí fanouškům,“ říká. Letní příprava ovšem ukázala, co Domoušicím může na začátku sezony chybět – herní praxe. „To je problém, přiznávám. Nebude ji mít ale víc celků, pak se to srovná. To je prostě tím covidem.“

Zatím má Sokol za sebou jediný přípravný zápas; v Černovicích vyhrál 4:2. Kdo podle klubového šéfa Zdeňka Kutnera bude největším favoritem krajského přeboru? „Myslím, že Vilémov. A Krupka taky nebude špatná. My se těšíme na derby se Žatcem a i na další zápasy.“

Domoušice začnou novou sezonu 7. srpna na hřišti Horního Jiřetína. O týden později doma přivítají Brnou.

Ondřej Holl