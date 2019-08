Domoušicím se v minulém ročníku povedlo stabilizovat kádr. "Hráči se naučili hrát na více postech, což při absencích a zraněních je velmi důležité. Nepovedlo se snad jen stabilizovat a srovnat defenzivu, tam máme rezervy," tvrdí Schettl.

Do nové sezony, kterou Domoušičtí odstartují 10. srpna domácím duelem s FK Jílové, si kouč nováčka přeje především co nejméně zraněných. V sobotu 3. srpna absolvují generálku v Karlových Varech, za které nastoupí celá řada hráčů z třetí nejvyšší soutěže, které doplní hráči rezervy.

Celek z Lounska, který již kraj jednou hrál, odstartovala letní přípravu 16. července. "Hráči měli individuální plány. Bohužel jsme naráželi na velkou absenci v trénincích," posteskl si Schettl.

Změny v kádru? "Odešli Sváťa Boušek zpět do Mostu a Michal Lokajíček do Líšan. Přišli brankář Petr Junek a mladíci Jan Kubiska a Ríša Havlín. Věřím, že to ale není vše, že ještě vybrané hráče dotáhneme."



Autor: Ondřej Holl