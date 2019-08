Jak se s odstupem času díváte na minulou sezonu, která pro vás znamenala postup do krajského přeboru?

Uplynulý ročník musím hodnotit úspěšně. Klubu se podruhé v historii povedlo postoupit do krajského přeboru. Pokud se v něm udržíme, půjde o úplně nejlepší období, protože naposledy jsme hned zase spadli. Rozhodující byly jarní zápasy s mužstvy, se kterými jsme se prali o postup. Ve Spořicích jsme prohráli na penalty, v Bílině naopak na penalty vyhráli a v součtu s podzimními výsledky tak měli lepší vzájemnou bilanci s oběma kluby. Naopak nespokojeni jsme byli s výkony s relativně slabšími týmy. Prohráli jsme v Postoloprtech nebo v Obrnicích. Kdychom tato utkání zvládli, mohli jsme mít postup v kapse už daleko dříve a ne se o něj strachovat do posledního kola.

Jak probíhala příprava?

Letní příprava probíhala standardně, v domácích podmínkách. Trénovali jsme dvakrát týdně, občas jsme vložili ještě jeden trénink v týdnu nebo o víkendu, podle toho, jestli jsme hráli přípravný zápas.

Kdo odešel, kdo přišel? Bude kádr silnější než v minulé sezoně?

Jsme rádi, že se nám povedlo udržet klíčové hráče, o které byl po úspěšné sezóně velký zájem. Odešla jen dlouholetá opora Michal Lokajíček do Lišan. Ne z výkonostních důvodů, ale vzhledem k věku a pracovnímu vytížení. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat. Takových "srdcařů" se ve fotbale už moc nepohybuje. Zdravotní problémy s kolenem bude řešit Milan Barton, takže pro podzim určitě nebude k dispozici. K tomu přibyl zraněný Lukáš Pour, kterého čeká v září operace kolene. Ten sice normálně trénuje s tím, že pokud koleno vydrží, první 4 zápasy odehraje, ale to je pochopitelně loterie. K tomu stále zůstává na marodce, také po operaci kolene, Dominik Urma, takže máme akutní nedostatek na místě stopera a střední zálohy. Z příchodů jsou zatím dotaženy přestupy gólmana Petra Junka z Postoloprt, Richarda Havlína z Mostu a Jana Kubisky, který hrál napsoledy v Lounech. Další jména jsou v jednání, ale přivést kvalitního hráče je vzhledem k všeobecnému nedostatku fotbalistů problém.

Jaké budete mít do nového ročníku ambice?

Cílem je hrát klidný střed tabulky, vyhrávat hlavně doma, aby lidi chodili a hrát atraktivní fotbal, při kterém padá hodně gólů. Jsme si samozřejmě vědomi, že krajský přebor bude letos mimořádně kvalitní a těžká soutěž, takže pokud se udržíme, budeme také spokojeni.

Jaká bude soutěž po reorganizaci?

Na to už jsem částečně odpověděl. Bude náročná nejen kvalitou, ale i na cestování. My navíc geograficky jsme na úplném pomezí Ústeckého kraje, takže o to delší štreky za soupeři nás čekají.

Co si do nové sezony přejete?

Přeju si, aby na nás chodili diváci a aby to nepřestalo bavit ani jednoho ze tří nadšenců, kteří se o fotbal v Domoušicích starají. A také, aby u nás i nadále vydržel trenér Pavel Schettl. Velikým přáním také je, aby o výsledcích vždy rozhodovaly jen výkony na hřišti.

Uveďte prosím nějakou zajímavost, kuriozitu, specifikum, které se týká vašeho klubu.

Kuriozitou podle mě určitě je, že Domoušice, obec se 400 obyvateli, se v nejatraktivnějším a v nejsledovanějším sportu v republice, bude měřit s takovými městy, jako je Most, Žatec, Litoměřice nebo Kadaň. A že v lounském okrese hrají Louny divizi a pak Domoušice a Žatec krajský přebor. Na to jsme hrdí. Jsme také rádi, že se podařilo od nové sezony zajistit umělou závlahu, jejíž pokládka právě v těchto dnech vrcholí a v nadcházející sezóně se snad díky tomu zlepší kvalita trávníku.



