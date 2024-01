„Fotbalisté k nám jezdí hlavně v létě a na konci zimy, před začátkem jarní části soutěží. To máme plno, další zájemce musíme často odmítat. Jsou ale měsíce, na podzim a na jaře, kdy se hrají soutěže a nepřijede nikdo. Také proto jsem rád, že si k nám našla cestu česká reprezentace, která má různé akce v průběhu téměř celého roku. Věřím, že nynější soustředění hráčů U16 je teprve začátek větší spolupráce s Fotbalovou asociací České republiky,“ řekl Robert Janek.

Areál nabízí ubytování v 31 dvoulůžkových pokojích, každý má vlastní sociální zázemí. Kuchyně připravuje jídla od snídaní po večeře, fotbalisté mají k dispozici vířivky, saunu, rehabilitační místnost. „Podle mě je v Blšanech jedno z nejlepších fotbalových středisek v tomto státě. Pro nás je důležité, že tady můžeme trénovat na přírodní trávě i v zimním období. Chtěli bychom navázat větší spolupráci a areál častěji využívat,“ řekl Miroslav Beránek, který je šéfem českých mládežnických reprezentací od 15 do 21 let.

V Blšanech to dobře zná, jako trenér tam působil v letech 1996 až 2001. Místní klub přivedl do první ligy, v týmu v té době měl i zmíněného Pavla Drska. Gólově produktivní obránce odešel z Blšan do Německa, kde slavil postup do nejvyšší soutěže s Duisburgem a Bochumí. Nebyl jediným z hráčů Blšan, kteří se v zahraniční prosadili. Jan Šimák odešel do Hannoveru, Václav Drobný do Štrasburku. Brankář Petr Čech přestupem z Blšan do Sparty odstartoval zářnou kariéru, na které se podílel i Miroslav Beránek. V roce 2002, on jako trenér a Petr Čech v bráně, vyhráli Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let.

Fotbalový areál v Blšanech.Zdroj: Deník/Petr Kinšt

Slavnou dobu blšanského fotbalu připomínají v hotelu vystavené poháry, diplomy, fotografie. Každý pokoj nese jméno světového fotbalisty, je v něm i jeho fotografie. Maradona, Matthäus, Platini. Pohled na ně připomene, že v Blšanech vzniklo zázemí areálu včetně hotelu už před dvaceti lety.

Je v dobrém stavu. Nevyužívají ho ale jen fotbalisté. Předloni v červenci proběhlo v Blšanech Mistrovství Evropy ve flyballu. Dorazily stovky psů a jejich majitelů z deseti zemí. Od té doby se akce milovníků tohoto sportu konají v Blšanech pravidelně.

Robert Janek se netají tím, že udržet areál v provozu není vůbec jednoduché. Ekonomicky nejvýdělečnější červenec a srpen dotují zbytek roku. „O areál je třeba se ale starat neustále, travnatá hřiště se musí hnojit, zalévat, sekat,“ popsal.

Zázemí v Blšanech vyrostlo v době, kdy se ceny elektřiny příliš neřešily. Dnes zaplatit podlahové elektrické vytápění, vířivky, saunu, ohřát vodu do sprch, stojí nemalé peníze. Enormní nárůst cen elektřiny v roce 2022 zapříčinily, že blšanský areál zůstal minulou zimu úplně uzavřený.

Roberta Janka spíš živí jeho podnikání – zabývá se výstavbou a udržováním trávníků fotbalových hřišť a sekáním a údržbou trávy v průmyslových i jiných areálech. Postoloprty, Blažim, Staňkovice, ale i Chomutov nebo Sparta Praha. Hřišť, o která se Robert Janek stará, je celá řada. „Práce je opravdu hodně, některé zakázky hlavně ve vzdálenějších místech už musím odmítat,“ vysvětlil. Techniku, kterou jeho firma vlastní, využívá při údržbě hřišť v Blšanech, což udržuje náklady na chod areálu na pro něj přijatelné výši.

Majitelem blšanského fotbalového areálu je společnost Šilhánek a syn z Kryr. Vyjma hlavního hřiště s osvětlením a tribunou, které patří občanskému sdružení Fotbalový klub Chmel Blšany. Robert Janek se stará o obojí. Občas se tak hraje fotbal i na hlavním hřišti s tribunou, ze kterého si před lety odvezl porážku nejeden prvoligový klub.

