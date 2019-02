Postoloprty - Nejlepším střelcem je po pěti kolech Patrik Zomer z Lenešic s devíti góly. Do sítě Postoloprt se trefil pětkrát.

Ilustrační foto | Foto: David Hernik

Kompletní páté kolo zimního turnaje Novostavby Cup Žatec 2012 ukončilo boje v základních skupinách. Ve vyrovnané skupině A je velkým, ale příjemným překvapením vítězství účastníka 4. třídy Sokola Holedeč, který za sebou nechal i mužstva z krajských soutěží.

O vítězství Holedeče rozhodla minitabulka vzájemných zápasů prvních tří mužstev.

Naopak v B skupině Lenešice neztratily ani bod a Vrbno po velice dobrém výkonu poprvé, a hned naplno, bodovalo v zápase s favorizovanými Havrany z Kryr. V příštím kole se již bude bojovat v nadstavbové části o postup do bojů o závěrečné umístění. Na své si přišli i diváci, kteří viděli celkem 40 branek. Zápasy s přehledem odřídili rozhodčí Václav Šebek, David Vysočanský a Vladimír Petrok.

Peruc - Holedeč 1:3 (1:1)

Velice vyrovnané utkání, první velkou šanci Holedeče spálil jinak neomylný střelec Krupička, když netrefil odkrytou část branky soupeře. Potom se změnil v nahrávače a jeho přesnou přihrávku proměnil ve vedoucí branku Fros.Peručtí vyrovnali po standardní situaci a ještě před přestávkou neproměnili další vyloženou šanci.Ve 2. poločase byli šťastnější hráči Holedeče, hlavou se trefil Krupička a z penalty uzavřel Fros.

Branky: Horn - 2x Fros, Krupička

Lenešice - Postoloprty B 8:3 (5:1)

I když měli lenešičtí borci za sebou „noční utkání“ v podobě svého sportovního plesu, na výkonu to znát nebylo. Ve 20. to bylo již 5:0 a diváci jenom kroutili hlavami nad výkonem postoloprtské obrany. Nejlepší hráč na hřišti Patrik Zomer si musel připadat, že hraje proti obraně starších přípravek.Domácím fotbalistům se podařilo pouze snížit po centru Bohatého a parádní střele Poljiče.Ve 2. poločase se sice béčko zlepšilo, výsledek trochu korigovalo, ale zkušení Sokolové z Lenešic si vysoké vítězství s přehledem a v klidu pojistili.

Branky: 5x Zomer, 2x Boleslav, Kopřiva - 2x Poljič, Zimák

Nové Sedlo - Blažim 1:4 (1:1)

Vyrovnaný fotbal na obou stranách, Blažimští, hrající o semifinálovou účast v turnaji, nemohli dlouho najít recept na dobře organizovanou obranu domácích.Naopak agilní Böhm z velké dálky nastřelil břevno. Vedení se ujala Blažim, vzápětí jejich brankář Bartko senior krásně vyrazil tvrdou střelu, ale zcela nepokrytý Zedník míč vrátil do sítě.Ve druhém poločase stříleli branky jenom hosté, jednu z nich i Bártko, který pustil na 2. poločas do branky kolegu a ještě se zapsal do listiny střelců.

Branky: Zedník - 2x Vrána, Kovář, Bartko

Vrbno - Kryry B 3:1 (1:1)

Vrbno konečně potvrdilo, že fotbal hrát umí a odnesli to favorizovaní Havrani. Vrbno bylo od samého počátku aktivnější a zaslouženě se ujalo vedení.Omlazené Kryry poprvé vystřelily na branku soupeře až ve 25. minutě. Přesto stačily ještě do poločasu vyrovnat. Vrbno pokračovalo ve 2. poločase v běhavém fotbale, nastřelilo tyč, soupeř naopak břevno. Stále se bylo na co dívat, Vrbenští ale využili obrovskou chybu obrany hostí a vstřelili druhou branku a nakonec zaslouženě přidali ještě pojistku.

Branky: 2x Amler, Šubrt - Štorek

Polerady - Údlice 4:5 (3:4)

Hezké a hlavně napínavé utkání dvou účastníků 1.B třídy mělo neuvěřitelný průběh. V 15. vedly Polerady již 3:0 a zdálo se být rozhodnuto. Údličtí ale zpřesnili kombinace a do poločasu vývoj utkání čtyřmi brankami obrátili, což zamávalo psychikou soupeře.Ve 2. poločase sice Polerady z penalty vyrovnaly, vzápětí hosté ale znovu naklonili misky vah ve svůj prospěch. Když poleradský útočník z několika kroků překopl prázdnou branku soupeře, hosté již vítězství udrželi.

Branky: Tůma, Suk, Bartoš, Křesák - Hlubiňák, Haldovský, Kučera ml., Kučera st., Vašák

Zlonice - Výškov 6:1 (2:0)

Poslední utkání dne mělo výbornou úroveň především díky mužstvu Zlonic.Hrál se rychlý, kombinační fotbal, Výškovští tomuto tempu stačili celý 1. poločas a sami ještě stačili útočit. Ale v útočné činnosti dominovaly Zlonice. Jejich jednoduchá a přesná hra plná pohybu s finálními přihrávkami byla pastvou pro oči. Především ve 2. poločase bylo jenom otázkou, kolik branek nastřílejí.

Branky: 3x Veselý, Vimr, Douša, Martin Špeta - Veverka

Tabulka střelců po 5.kole:

9 branek Patrik Zomer (Lenešice)

6 branek Jaroslav Krupička (Holedeč)

5 branek Dufek (Výškov), Kopřiva (Lenešice), Fros (Holedeč)

Celkem se do střelecké tabulky zapsalo již 90 hráčů.

V 6. kole (nadstavbovém) se v neděli 26. února se utkají křížovým způsobem mužstva z obou tabulek o postup do bojů o konečné umístění:

9.00 FK Peruc - FK Postoloprty B

11.00 Sokol Holedeč - SK Havran Kryry B

13.00 TJ Polerady - SK Zlonice

15.00 Sokol Údlice - FK Výškov

17.00 FK Blažim - Sokol Lenešice

19.00 TJ Nové Sedlo - TJ Vrbno n. Lesy