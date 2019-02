Blažim - Oba týmy budou hrát v nadcházejícím soutěžním ročníku Českou fotbalovou ligu.

Slunečné počasí, skvěle připravený trávník a pouť - to byly kulisy prvního přípravného utkání fotbalistů FC Chomutov na sezonu 2015/16, které se hrálo v sobotu 11. července v Blažimi na Žatecku. Jejich soupeřem byl Baník Most. Oba týmy budou hrát v nadcházejícím soutěžním ročníku Českou fotbalovou ligu. Chomutovští v zápase zvítězili 3:1 a připsali si první vítězství, naopak Baník ještě nevyhrál.

V utkání rozhodovaly začátky obou poločasů a konec prvních pětačtyřiceti minut. V těchto okamžicích padly všechny branky Chomutova. Už ve druhé minutě se prosadil poprvé v zápase Jan Pavlica, který dostal kolmou přihrávku a přízemní střelou překonal Šílu v brance Mostu (1:0). Chomutovští pak měli v prvním poločase více ze hry, drželi míč na svých kopačkách, ale paradoxně v 21. minutě inkasovali. V rychlém protiútoku Štefko přehodil Radka Zaťka a srovnal stav utkání na 1:1. Zvýšit mohl ve 35. minutě Petr Nový, ale jeho střela z první po centru Milana Doksanského šla vedle mostecké branky. Prosadil se až čtyři minuty před koncem první půle Jan Kopta, který dorazil povedenou střelu Petra Nového zpoza šestnáctky (1:2).

Na začátku druhého poločasu sice zahrozili nejdříve mostečtí hráči, ale jejich střela šla doprostřed branky a Radek Zaťko s ní neměl problémy. A tak se gólově prosadil Chomutov a podruhé v zápase pravý obránce Jan Pavlica! Prošel obranou jako „nůž máslem", vystřelil a míč po zásahu Divkoviče obloučkem doplachtil až do sítě (1:3).

Příležitosti měly oba týmy

Ve zbytku zápasu sice branka už nepadla, ale příležitosti na její vstřelení měly oba týmy. Dvakrát zahrozili Mostečtí, v prvním případě skončil míč po trestném kopu na břevně chomutovské branky a v další akci hlavičku domácího útočníka zneškodnil opět chomutovský brankář. Ze strany FC napřáhl po narážečce s Novým Felix Awuku, ale jeho střela z 20 metrů těsně minula břevno branky Divkoviče.

„Šlo o první přípravný zápas, hra nám toho ještě moc neukázala. Šlo hlavně o to, abychom si splnili fyzický objem. Herně mě ale překvapil náš dorostenec Nicolaus Kohout, který hrál na levém beku. A hrál dobře! Pokud mu to bude takhle šlapat a bude poctivě trénovat, mohl by to být do budoucna hráč pro Chomutov," zhodnotil utkání i dobrý výkon levého obránce Radek Zaťko.

Přípravný duel FK Baník Most - FC Chomutov byl pikantním pro nové mostecké trenéry Tomáše Vágnera a Aleše Pikla. V posledních sezonách působili právě v Chomutově, Robert Vágner jako trenér, Aleš Pikl jako kapitán. Mladému obměněnému týmu Baníku se ale v přípravných duelech zatím nedaří. Ve dvou střetnutích inkasovali jedenáct branek a pouze jednu vstřelili, právě v sobotu v Blažimi.

Most - Chomutov 1:3 (1:2)

Góly: 21. Štefko - 2. Pavlica, 41. Kopta, 52. Pavlica

Diváci: 50

FC Chomutov: Zaťko - Pavlica, Hyneš, Moravec, Kohout - Zahradník, Doksanský - Jánošík, Nový, Awuku Kopta; ve 46. minutě střídali Kunart a Fořt

FK Baník Most: Šíla (46. Divkovič) - Chábera, Laštovka, Nobst, Haspra (46. Pečner) - Černý, Kešner, Kotlan, Bouška, Štefko - Koudelka

