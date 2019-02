Žatec - S A mužstvem Slavoje se střetnou v derby vůbec poprvé v historii

Historické derby Slavoj Žatec – Chmel Blšany, které se hraje dnes, v sobotu 29. srpna, od 17 hodin u Ohře, má pořadové číslo jedna.

Pro někoho je to asi překvapení, ale o mistrovské body tato dvě mužstva spolu dosud nikdy nehrála. Jen v 70. letech to byla utkání Blšan proti rezervě Žatec ještě v 1.B třídě.

Žatec hrál vždy vyšší soutěž, což platilo až do roku 1988, kdy vzhůru stoupající Blšany postupovaly do divize. Tam se ale s Žatcem vůbec nesetkaly, neboť ten právě sestupoval do krajského přeboru! Od této sezony pak byl Lučan jen ve stínu klubu, který pak přijal název FK Chmel Blšany.

K derby dochází dnes v době, kdy žatecký Slavoj hraje krajský přebor, kam až letos sestoupily Blšany při opouštění pozic z I. ligy, II., ligy, ČFL a divize.

Favorit není jednoznačný

Po vítězství doplněných Blšan před dvěma týdny ve Štětí 5:0 se ozvaly hlasy o možném jednom z favoritů na postup. Hra FK Chmel před týdnem, doma s Modrou a výsledek 1:4 však vrátily na zem zbývající optimisty.

Hosté v čele s Horstem Sieglem a spol. nejedou k Ohři v roli favorita, ale jednoduché to domácí rozhodně mít nebudou. Jejich celek posílili exsparťané M. Horňák a Z. Svoboda, kteří na jaře hrávali právě za Blšany. Jejich dres docela nedávno oblékali i Heinc, Béreš, Vávra, Podroužek, Poborský, či před lety při cestě do I. ligy i současný žatecký asistent Jiří Bešík.

Zahrají si i přípravky

V současných Blšanech je vedle několika exligových hráčů také několik žateckých odchovanců z mládežnických družstev, Baloun, Tománek, Budač, … Mládež předávaná mezi oběma kluby byla nejednou jablkem sváru. Většina chlapců také pochází ze Žatecka, když na Jihu vyrůstali ve sportovní třídě. „Před utkáním a krátce během přestávky si zahrají obě přípravky,“ prozradil překvapení pro diváky sekretář Pavel Maňák, který připravuje i slosovatelné vstupenky.

Blšany nemohou počítat s brankářem Protivínským a Houšteckým, kteří jsou v trestu, otazník je nad lýtkem Radka Čížka, který před týdnem nedohrál. U domácích je nejistý start Macháčka (kotník) po faulu obránce Horního Jiřetína.