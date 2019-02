Blšany /FOTO/ - Po bláznivém nevydařeném utkání, druhé porážce v řadě, přišly o první místo v tabulce. Za týden budou hrát právě s novým lídrem.

Po nečekané prohře před týdnem v Žatci si fotbalisté Blšan chtěli spravit chuť v domácím zápase s Modlany. Na silného soupeře, třetího v tabulce, vlétli jako uragán a už v 6. minutě vedli 2:0. Po hodině hry platil stav 4:1 pro domácí, ale nakonec Chmelaři absolutně nezvládli zápas takticky a ještě dokázali téměř nemožné – prohráli 4:5.

Začátek byl přitom pro domácí z říše snů: hned ve 3. otevřel skóre Jiří Böhm, nejlepší střelec krajského přeboru, přesnou ranou pod víko. V 6. po dalším závaru před bránou hostí vstřelil svůj první gól David Vacek. Střela se odrazila od klubka bránících hráčů a obloučkem zapadla do sítě – 2:0. Pak se Blšanští trochu stáhli, ukolébáni rychlým náskokem, a hosté se osmělili a vyrovnali hru. Ve 23. mohl snížit Tomáš Vavrinec, ale křížná střela skončila těsně vedle. Ve 31. odstoupil hostující brankář Martin Vondráček kvůli zranění zad a mezi tyčemi ho nahradil hráč z pole Marek Ludík, který předtím běhal v záloze. Hosté totiž přijeli do Blšan jen se dvěma náhradníky. I to jim však stačilo na pozdější výhru. Ve 39. se hosté dočkali snížení po střele aktivního Tomáše Vavrince – 2:1. Ale odpověď Blšan byla velmi rychlá – ve 40. přidal svůj druhý gól David Vacek, když po hezké akci zprava prostřelil nového muže v brance hostí – 3:1.

Hosté dokonale využili situace

Po přestávce hosté ožili ještě víc a vrhli všechny síly na možnost zvratu v utkání. Měli dvě dobré příležitosti na snížení či vyrovnání. Přesto Blšanští v 60. ještě zvýšili svůj náskok – Michal Zeman z trestného kopu upravil na 4:1 a utkání se zdálo být rozhodnuté. Pak ale hrstka fanoušků nestačila koukat, co se děje. V 70. hosté snížili – Tomáš Vavrinec střílel zprava – 4:2. V 73. po skrumáži z podobného místa dopravil balon do sítě Jaroslav Paseka – 4:3. Chmelaři znervózněli, zcela vypadli z role a začali se strachovat o výsledek. Místo aby hru drželi vpředu daleko od své brány a pokusili se případně ještě zvýšit náskok a utkání v klidu dohrát, zůstávali „zakopaní" na své polovině a jen odkopávali míče při tlaku hostů. Modlanští novou situaci využili dokonale. V 82. srovnal stav utkání Michal Doležal – 4:4. A domácí hráči už to nedotáhli ani do penalt. V 89. jejich ustrašený výkon v závěrečných minutách potrestal znovu Paseka po centru zprava a rozhodl o tom, že Blšanští ve zpackaném utkání zůstanou už druhý týden za sebou bez bodového zisku.

Blšany po druhé prohře v řadě musely vyklidit první příčku tabulky, kde je vystřídal tým Štětí. Pokud ji budou Chmelaři chtít získat zpět, budou muset skutečně "na férovku" pořádně ukázat, co umějí - za týden právě na hřišti ve Štětí.

Blšany – Modlany 4:5 (3:1)

Branky: Vacek 2, Böhm, Zeman – Vavrinec 2, Paseka 2, Doležal.

Rozhodčí Sabo, žluté karty 1:0, diváků 60

FK Chmel Blšany: Jícha – Boruta, Cipruš, Maršálek, Žampa (Zeman), Vidlička (Rajnoch), Hruška (Homola), Zábrodský, Vacek, Böhm, Štochl (Míča)

TJ Modlany: Vondráček (Šedina) – Franc, Paseka, Doležal, Tesařík st., Kupka, Vavrinec, Ludík, Šípek, Karlík, Formánek (Tesařík ml.)