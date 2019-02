Dobroměřice - Domácí se většinu zápasu trápili, ale závěr dokázali pro své fanoušky vyrobit fantastický.

Utkání dvou sousedů v tabulce 1.A třídy mělo šťastnější konec pro domácí Dobroměřice. I když jejich soupeř z Klášterce byl v prvních třech čtvrtinách zápasu lepší, mnohem nebezpečnější a domácí se trápili, v samotném závěru dokázali vývoj dokonale otočit a utkání ještě dovedli do vítězného konce po rozstřelu v pokutových kopech. Přitom ještě dvacet minut před koncem byl stav utkání 0:2 a na domácí tým, kterému se hra do té doby vůbec nedařila, by v tu chvíli nevsadil asi nikdo z hrstky nejvěrnějších fanoušků. Za bojovný závěr však klobouk dolů před takovými hráči!

V prvním poločase přitom ovládali hřiště fotbalisté hostujícího Klášterce. Byli rychlejší, nebezpečnější, vytvořili si řadu příležitostí. Některé šance spálili vlastními chybami, například ve 37. minutě šli dva hráči sami v úniku na brankáře, ale dávali si přednost v zakončení tak dlouho, až bylo po příležitosti. Jindy domácí zachránil dobře chytající brankář Sedláček, například ve 45. krásně vyškrábl nebezpečnou střelu z přímého kopu. Domácí tým až na jednu výjimku v první půli téměř neohrozil soupeřovu bránu.

Druhý poločas začali hosté ještě svižněji a stále byli lepší. A hned ve 47. ukončili bezbrankový stav. Po delším tlaku před bránou se ve skrumáži hráčů nejlépe zorientoval Jelínek a nakonec dotlačil míč pod padajícím tělem brankáře za čáru – 0:1. Druhý úder domácím zasadil v 63. Mařík krásnou střelou pod břevno po pěkném pasu zleva – 0:2.

Otřesení domácí do té doby prakticky nevystřelili na bránu. Jako by se pomalu už začínali smiřovat s porážkou, ale pak se trenérovi výborně povedlo střídání. Havelka a Reh, kteří postupně přišli na hřiště v minutách následujících po druhém obdrženém gólu, konečně dokázali rozhýbat dobroměřickou hru v útoku a domácí tým přece jen začal lépe a déle držet míč a tlačit se na soupeřovu polovinu.

Hrdinou utkání J. Harthan

Hrdinou závěrečných chvil byl Jan Harthan, který zařídil vyrovnání v podobě obou potřebných gólů. V 72. se pěkně trefil hlavou po špičkovém centru Havelky a v 79. krásnou ranou z šestnáctky srovnal na 2:2. V 92. mohl euforii domácích ještě podtrhnout Havelka, jehož střela jen o milimetry minula břevno klášterecké brány.

Podle nových pravidel krajského fotbalového svazu se po remízovém stavu kopaly penalty, které při plichtě vždy musí určit vítěze utkání. A v nich se štěstí přiklonilo k domácím hráčům – proměnili všechny tři, zatímco u hostů zaváhal Mařík. A tak v Dobroměřicích zůstaly dva body a hosté si do Klášterce odvezli jeden. V tabulce jsou nyní Dobroměřice na šestém místě, Klášterec je osmý.

Dobroměřice – Klášterec 2:2 (0:0), po penaltách 3:2

Branky: Harthan 2 – Jelínek, Mařík. Rozhodující proměněná penalta: Plachý (Dobroměřice).

Rozhodčí Vlašič, žluté karty 1:4, diváků 100.

Dobroměřice: Sedláček – Šebek, Kaleja, Plachý, Smola, Rus, Holeček, Csonka, Chlouba (Havelka), Papcun (Reh), Harthan.

Klášterec: Gabrhel – Černý, Škultéty Jar., Petřík (Hlaváček), Zmrhal, Dohnal, Mařík, Škultéty Mich., Hofman (Procházka), Pomajsl (Papoušek), Jelínek.