BLŠANY - Pilař je už připraven nastoupit.

Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Klíma

Desáté vzájemné utkání o body čeká dopoledne fotbalisty Blšan a Hradce Králové. Domácí Chmelaři jsou na 11. místě se 24 body, zatímco devátí hosté mají s už 32 body klid. Navíc vyhráli dvě poslední utkání (v Třinci a s HFK Olomouc) a to vždy, když vedoucí branku vstřelil Pavel Černý, syn známého bývalého kanonýra. Zatím dal 5 branek, druhým nejlepším střelcem týmu Luďka Klusáčka je Bouška se 4, pak Munster a Poděbradský se 3 góly.

Blšanští jsou na jaře zatím doma velmi úspěšní. Až na dlouhodbě zraněné Poláčka a Šimla jsou všichni připraveni nastoupit, dokonce i Pilař, který nedohrál pro zranění v Opavě. V dosavadní historii patří „votroci“ k nejštědřejším soupeřům Blšan, neboť z devíti zápasů vyhráli jediný, jen dvakrát remizovali a šestkrát prohráli. Naposledy na podzim doma 0:3! Blšanští by rádi přidali vítěznou sedmičku do dosavadní bilance a hlavně by si vylepšili letošní konto, aby se bodově vzdálili sestupovým patrům. Věří, že jim k tomu pomohou svými hlasivkami a podporou také diváci.