Litoměřice – Z nervozity se rodily chyby. A ty soupeř trestal.

Ani ve třetím divizním zápase nebodovali fotbalisté Loun. Tentokrát sice už předvedli lepší výkon než v úvodních dvou duelech, pořád ale bylo znát, že nervozita jim svazuje nohy. Nepomohla jim ani přesilovka, ani dvě velké šance v úvodu zápasu. Naopak, během čtyř minut inkasovaly Louny dvě branky a domácí i v deseti vybojovali tři body.

„Sice už je to lepší, ale pořád jsme příliš bojácní, nervozní, a to nás hodně sráží. Bojíme se tvořit, něco udělat. Je to škoda, kluci nehrají špatně, ale pak uděláme chybu, bojíme se něco udělat, zpanikaříme a ztrácíme zápasy," mrzí Pavla Domeckého, předsedu FK Seko Louny.

Začátek byl dobrý

V Litoměřicích nezačaly Louny vůbec špatně. Naopak. Hosté si sice museli poradit s absencí dvou obránců, zkušeného Jamricha a Říhy, ale začali aktivně. „Měli jsme dvě obrovské golové šance hned v prvních dvaceti minutách. Bohužel, nedali jsme," viděl Domecký.

Nejprve se z levé strany řítil na branku domácích David Matyáš, z dobré pozice ale netrefil mezi tyče. To Minařík o chvilku později trefil zase právě jen tyč.

V dalších minutách se hrál vyrovnaný fotbal, na obou stranách bylo několik příležitostí. S postupem času v první půli ale stále více ze hry měly Litoměřice, lounský Pokorný se vyznamenal například po hlavičce po rohu.

Převahu nevyužili

Jeden z klíčových momentů zápasu se odehrál ve 41. minutě. Po druhé žluté kartě byl vyloučen litoměřický Martin Macháček. „Proti deseti jsme si vytvořili převahu, tlačili jsme, ale opět se nám nedařilo šance proměňovat," litoval lounský funkcionář po prohraném zápase. A když Louny nedávaly, byly stále více nervozní a začaly chybovat, zaútočili domácí. V 71. minutě, i když v oslabení, se uvolnili tři hráči Litoměřic, hosté se sice ještě stačili vrátit, ale už ne zabránit střele Matěje Suchého z hranice vápna, která zapadla za záda Pokorného – 1:0.

A jak je pro Louny, nováčka divize, na začátku sezony typické, rychle inkasovaly ještě jednou. Stejně jako doma proti Neratovicím, kdy také zápas ztratily během pár minut, kdy dvakrát inkasovaly, také s Litoměřicemi se scénář opakoval. Už v 74. utekli domácí podruhé a Jakub Novotný zvýšil už na 2:0.

Bylo rozhodnuto, a tak už se utkání jen dohrávalo. Jediné drama se odehrálo už jen v 80. minutě, kdy červenou kartu dostal lounský Radek Němec za úder ramenem do hrudníku protihráče.

Domácím vyloučení zřejmě pomohlo

„V prvním poločase jsme nemohli být s výkonem spokojeni, hráli jsme profesorský fotbal. Sice jsme si takových pět dobrých šancí vytvořili, ale soupeř měl také dvě gólovky. Počínali jsme si tak, jako by se nemohlo nic stát. Hodně důležitý okamžik přišel ve 43. minutě, kdy byl po druhé žluté vyloučen Macháček. Jak se ale ukázalo, někdy je něco zlého pro něco dobré. Ve druhé půli jsme v deseti podali mnohem zodpovědnější výkon a zaslouženě vstřelili dvě branky," zhodnotil duel jeden z koučů domácích Štefan Knapík.

To Lounští jsou smutnější. „Bohužel, máme na začátku těžký los, zkušené soupeře, navíc jak už jsem říkal, hrajeme zbytečně nervozně a bojácně. Tři prohry jsou špatné, mrzí nás to, ale nic není ztraceno, sezona je dlouhá a musíme zamakat. Jsme v divizi nováčkem, nemáme zkušenosti, ale věříme, že se to brzy otočí, že se nám bude dařit lépe. O nápravu se pokusíme už za týden doma s Lovosicemi, musíme zabojovat," věří Pavel Domecký, že brzy přijde obrat ve výsledcích a Louny začnou bodovat.

Prozatím v divizi prohráli lounští fotbalisté s Kladnem 0:3, pak s Neratovicemi 1:4 a nyní s Litoměřicemi 0:2. O víkendu je doma čekají Lovosice.

Litoměřice - Louny 2:0 (0:0)

Branky: 71. Suchý, 75. Novotný

Rozhodčí Erlebach, ŽK 3:3, ČK 1:1 (41. Macháček – 80. R. Němec), 465 diváků

Litoměřice: P. Pechatý – Svoboda, Seidl, J. Dolejška, M. Novotný – J. Novotný (78. Rapavý), Hála (69. Suchý), Stožický, Pavlíček, Macháček – Tichý (83. Flégl)

Louny: Pokorný – Krejčík, Šťourač (85. Koubek), Baňka, Vokurka (74. Zomer), R. Němec – Minařík (71. Havlíček), Trup, Soukup, Matyáš – Vodička