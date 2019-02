LOUNY - V neděli se v Lounech utkala dvě mužstva z opačných pólů tabulky I.A třídy. Zatímco domácí se mohli díky zaváhání Oldřichova v Dobroměřicích posunout do čela tabulky, hosté z Klášterce jsou s deseti body poslední a na jaře ještě nezískali jediný bod.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Hájek

V sestavě Loun chyběl z posledního utkání zraněný kapitán Karel Hasil, jeho roli převzal Václav Suchý. Trenér Petr Jantoš nemohl počítat ani s nemocným Jakubem Suchým. Ani hosté nebyli kompletní. Přijeli k utkání bez své brankářské jedničky, a tak se mezi tyče postavil hráč z pole Josef Papoušek.

Na první branku čekalo 200 diváků do 13. minuty. Knotek dlouhým pasem vysunul nabíhajícího Domeckého jehož přesnou přihrávku poslal do sítě kapitán a nejlepší jarní střelec Loun Václav Suchý. Uklidnění domácím, v podobě druhé branky, mohl přidat Lukáš Střelec, ale v samostatném úniku trefil jen pravou tyč hostující branky.

Druhá trefa tak přišla ve 34. minutě, hostující Milan Pajda zahrál v pokutovém území úmyslně rukou, byl vyloučen a pokutový kop proměnil Knotek. Nástup do druhého poločasu vyšel lépe hostům a již ve 49. minutě měli také možnost zahrávat pokutový kop. Penaltu s přehledem proměnil Škréta. Hráči Loun však nepřipustili žádné komplikace a o deset minut později znovu vedli dvoubrankovým rozdílem. Knotek vysunul Vojtěcha Španihela, který z první elegantně přehodil hostujícího brankáře.

V 61. minutě pronikl do pokutového území Zdeněk Kubiska, při kličce byl podražen brankářem Papouškem a Knotek proměnil i druhý pokutový kop Loun v zápase. Černou pětiminutovku Klášterce zakončil hlavou střídající Vladimír Kosinský. To už hosté prohrávali 5:1. Konečnou podobu výsledku dal Kubiska, když do prázdné branky pohodlně zakončil krásnou samostatnou akci Střelce. Louny díky nedělní výhře momentálně o jeden bod vedou B skupinu 1.A třídy před Oldřichovem a svůj hubený náskok budou příští víkend hájit na půdě devátého Března, které v domácím prostředí porazili 2:1. Oldřichov zajíždí podruhé za sebou ven, tentokrát do Černčic.

FK Louny – FK Klášterec 6:1 (2:0)