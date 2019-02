Louny - Fotbalisté Loun chtějí v nové sezoně zaútočit na postup do divize.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Několik soupeřů pro přípravné období už znají fotbalisté Loun. Devátý celek krajského přeboru zahájí letní přípravu v pondělí. V nadcházející sezoně chtějí Louny útočit na divizi.

První trénink po přestávce absolvují lounští fotbalisté v pondělí 21. července. Už na 26. července má trenér Pavel Schettl, který u týmu zůstává, v plánu zápas s Hostouní. Další duely sehrají Louny s týmy Velvar (2. 8.), Libouchce (9. 8.) a Pokratic (16. 8.). Zatím není znám soupeř pro generálku na novou sezonu, jeho jméno vedení celku ještě upřesní.

Stejně tak jsou zatím nejisté posily pro příští ročník krajského přeboru, v minulé sezoně skončily Louny deváté. Základ kádru by ale měl být shodný, jako letos. Louny si věří, chtějí v nadcházejícím ročníku zaútočit na postup. „Zatím to vypadá, že krajský přebor už nebude tak silný. Žádný z celků z divize do něj nakonec nespadl, těch opravdu těžkých soupeřů bude v krajském přeboru asi méně, než tomu bylo dřív. Chceme se pokusit o postup do divize," řekl Pavel Domecký, předseda FK Louny.

Ostrou sezonu začnou Louny doma, 23. srpna přivítají fotbalisty Modlan.