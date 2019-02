Žatec - Dorost postupuje do krajského přeboru, i další týmy dělají radost.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Spokojeností zářil po víkendu sekretář fotbalistů Slavoje Žatec Pavel Maňák.

„Muži vyhráli bezpečně ve Střekově pěknou hrou, dorost potvrdil postup do krajského přeboru. Rozloučil se doma kanonádou, když nastřílel Strupčicím na rozloučenou 15 branek. Mladší žáci jsou přeborníky společného meziokresního přeboru Louny+Chomutov, no to je přece důvod ke spojenosti,“ usmíval se Maňák.

Čekají sice další starosti, hlavně udržet kádr mužů, doplnit o odcházející úspěšné dorostence, zajistit druhý dorost, pokračovat v náboru nejmenších. Tuto sobotu řídí turnaj veteránů, zkrátka v klubu je stále co dělat. V sobotu večer se konala „Dokopná“. „Kdo chtěl, se pobavil na místní Chaloupce, ve velkém počtu našich členů, hráčů a jejich rodiných příslušníků. Letos se tu přece jen dařilo…“