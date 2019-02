Okres Louny - Ve fotbalové III. třídě skupině C padlo 607 branek, což vidělo více než 7 000 fandů.

Holedečský Bizík mezi brankářem Petrohradu Drábem a Halámkem. | Foto: DENÍK/Jaroslav Kubíček

Až do konce celého ročníku 2007/08 ve fotbalové III. třídě skupiny C se to v čele tabulky měnilo jak písek v přesýpacích hodinách.

Velkým kandidátem postupu byl Spartak Lubenec, ale tři jarní porážky doma ho odsunuly na 2. místo o pouhý bod za vítězným nováčkem TJ Krásný Dvůr B.

Než se dostala do čela krásnodvorská rezerva, vedl chvíli Baník Buškovice, jemuž na jaře vynechával v docházce zkušený brankář a chyběl i ve vzájmeném rozhodujícím duelu s Kr. Dvorem.

Jeden čas se zdálo, že postoupit chce Vroutek, ale ani ten se na výsluní dlouho neohřál, stejně jako v úvodu Petrohrad. Z předních celků tabulky si vedení nevyzkoušelo pouze Nové Sedlo, i když odehrálo nejlepší sezonu za dlouhé roky.

Skupina, kde padá nejvíce branek

Ve 132 utkáních III. třídy sk. C padlo celkem 607 branek, to je 4,6 na utkání. Více se tu dařilo domácím, neboť vstřelili 350 (průměr 2,7) gólů, zatímco jako hosté jen 257 (1,9). Nejvíce branek nastřílel Vroutek 74, hned po něm Lubenec 72, Kr. Dvůr B 66 a Buškovice 59. Nejslabší střelce měli Měcholupští, kteří ve 22 zápasech se radovali z gólu jen 20 krát. Spící střelce měli také v Kněžicích 33 a Želči 38.

Nejděravější obranu měly poslední Měcholupy s 85 inkasovanými góly, Kněžice 67, Nepomyšl 58 a Želeč 57. Nejméně branek inkasovaly Lubenec 31 a Kr. Dvůr 32, dále Petrohrad 35, Hlubany 39, Holedeč 45 a Vroutek 46.

Žádné hřiště nebylo nedobytnou tvrzí. Nejméně na svém trávníku ztrácel Kr. Dvůr B s jedinou prohrou a jednou plichtou. Dlouho neporažený Lubenec prohrál doma třikrát, stejně jako Vroutek a Nové Sedlo, které navíc ztratily body za jednu domácí remízu. Jediných pět bodů v soutěži uhrály Měcholupy právě doma, jen o 4 více nasbíraly Kněžice, tedy týmy, které se od ostatních dost vzdálily.

Z venku nepřivezly Měcholupy ani bod (skore 6:55), Kněžice aspoň 5 bodů. Nejvíce bodů od soupeřů přiveli z venku hráči Lubence (za 6 výher a 2 remízy), ale stejnou bilanci mají i Hlubany, o kterých se říkalo, že umí bodovat jen před svými velkými navštěvami doma! Šestkrát venku vyhrály také Buškovice, pětkrát Kr. Dvůr, Vroutek a další překvapení Nové Sedlo.

Dorostenec Pavelka málem králem

Králem střelců se stal opět Roman Korselt z Nepomyšle se 22 brankami, tedy průměr přesně gól na zápas. Na druhé místo se prostřílel dorostenec Václav Pavelka z Lubence, který s 20 góly začal až na jaře tvrdě konkurovat osvědčeným kanonýrům. Třetí příčka patří rovněž osvědčenému ostrostřelci Jiřímu Denkovi z Vroutku, jenž byl úspěšný 19 zásahy.

Další pořadí střelců: 4. se umístil Oldřich Malý Buškovice 15, 5. David Harvánek Holedeč a Marek Haldovský Želeč po 14, 7. Jan Coňk 12, 8. Stanislav Barták oba Kr. Dvůr, Zdeněk Kováč N. Sedlo, Slavomír Kudláček Kněžice a Peter Richtárech Vroutek po 11, 12. Jaroslav Kuchár a Martin Zukal oba Lubenec po 10, 14. Jiří Balák Vroutek, Lukáš Bela Buškovice, Vilém Gössl Hlubany a Radek Kováč Nové Sedlo po 8, atd.

Počítač byl měkký na hříšníky

Podle údajů poskytnutých počítačem OFS Louny byla tato skupina nejslušnější ze všech okresních soutěží dospělých. Podle statistiky bylo uděleno 177 žlutých a jen 14 červených karet. Je to pravděpodobné, ale osobně bych to zas tak nepřeceňoval, protože jsem našel hráče, který měl u ČK uvedeno 0, ale osobně jsem viděl, že ho vyloučil rozhodčí. Bylo to také v Zápise o utkání i v řešení disciplinárky. Údaje o kartách proto uvádíme tak, jak je vydal počítač.

Podle něj je absolutně nejslušnějším celkem Spartak Lubenec, který měl uvedeno jenom 7 žlutých karet a žádného vyloučeného. Druhý je tým Holedeče s 10 ŽK, dále Hlubany 15 ŽK, Kr. Dvůr 7 ŽK + 1 ČK, Nové Sedlo 15/1, Vroutek 16/1, Petrohrad a Nepomyšl po 17/1, Měcholupy a Buškovice po 16/2. Nejhorší by tak měly být Kněžice se 20 ŽK + 2 ČK a Želeč s bilanci 21/2. Ale co by za to jinde dali, nabírat jen tolik karet za celou soutěž…

Z této bilance těžko vybrat zlého muže, který by se vymykal běžným normám fotbalové slušnosti. Nikdo totiž není uveden, že by byl vyloučen dvakrát, a tak nejvíce karet nasbíral Petr Moláček z Petrohradu za pouhých pět napomenutí.

Jak přilákat diváky, znají v Hlubanech

Utkání III. C sledovalo celkem 7.075 diváků, to je nejvíce ze všech tří skupin o téměř 15 procent. Průměr na utkání tak činí 54 diváků. Tak jako každoročně smekáme před návštěvností v Hlubanech, kam zavítalo 1.580 diváků, to je průměr 144 na utkání bez ohledu na počasí či soupeře! I když je to méně než v předchozích ročnících, nad tím číslem by plesalo srdce nejedno pokladníka a to nejen v sousedních Podbořanech.

Druhou největší návštěvnost vykazuje Krásný Dvůr s 670 příznivci, to je průměr 61 na utkání. Domácí utkání Kněžic, které loni v době rekonstrukce svého hřiště hrály v Podbořanech, shlédlo 650 diváků. Další pořadí: Lubenec a Nové Sedlo po 560, Vroutek 525. Nejmenší zájem měli o fotbal občané Měcholup, kam zavítalo jen 295 fandů, Holedeče se 420, Želče 435, Buškovic 445 a Nepomyšle 455.

Kuriozitou soutěže je, že první rok hrající tým, složený převážně z odchovanců Krásného Dvora pod hlavičkou rezervy, vybojoval postup, ale do nového soutěžního ročníku se už nepřihlásil! Na uvolněné místo ve skupině C měl sestoupit z okresního přeboru sestupující tým Krásný Dvůr A. Překvapivě tak právě jemu jeho béčko zabezpečilo účast v okresním přeboru i pro další sezonu. Vítěz skupiny Krásný Dvůr B však nejméně na rok opouští fotbalovou scénu, takže v této skupině bude od srpna hrát ve III. třídě skupině C jenom 11 účastníků.