Žatec - Fotbalisté Žatce s šesti zimními posilami začali jaro v KP domácí porážkou.

V krajském přeboru začal Žatec jarní část porážkou doma s Proboštovem 1:2. V záběru ze sobotního utkání bojuje vpravo domácí Miroslav Heinc s Pavlem Fleischerem | Foto: DENÍK/Jaroslav Kubíček

Zklamáním pro příznivce fotbalistů Žatce skončila jarní premiéra Slavoje v krajském přeboru, neboť v sobotu prohrál doma s Proboštovem 1:2 rozhodujícím gólem v 86. minutě.

Více než ztráta bodů mrzela nevýrazná hra domácích, přestože se během zimy posílili o šest hráčů a všichni nastoupili! Vyhráli sice první poločas, ale hosté naznačili, že nebudou lehkým soupeřem. Předpoklady se splnily, Proboštov otočil výsledek dvěma góly netradičního střelce Víta Zajíčka, který si v nečekané euforii řekl o žlutou kartu za svlečení dresu.

Po pravdě řečeno, hosté vyhráli zaslouženě. Vždyť kromě dvou branek dostali ještě třikrát míč do žatecké sitě, ale vždy z postavení mimo hru. Zásluhu na připravených šancích ke střelecké aktivitě měl především útočník Gerboc, s nímž si domácí obrana často nevěděla rady.

Slavoj se ujal vedení ve 35. minutě, kdy Macháček vysunul do křídla Baierla, který prostřelil padajícího Račuka. O vyrovnání se postaral nevídanou střelou do vzdálenější šibenice Zajíček po nedůrazně odehraném míči z pokutového území. Tentýž hráč v 65. z vyložené pozice jen slabě poslal míč přímo do Zaťka, ale vše si vynahradil v 86., kdy se obětavě vrhl za míčem směřujícím do autu a po akrobatického zákroku vytěžil vítěznou branku.

Žatečtí zklamali nejen chybami v obraně, ale špatným přechodem do útočné fáze, že vůbec nevyužili rychlé útočníky. Jeden z vydařených pouhých tří střeleckých pokusů měl Baierl v 57., ale bombu vyrazil brankář. Aktivní byl střídající Poborský, který měl dvě gólovky. V 59. z první vytěžil jen rohový kop a při druhé se lekl vybíhajícího brankáře, aniž by vystřelil. Poslední šanci na vyrovnání měl v 89. Klíma, ale jeho „šmudlu“ zachytil první bek. Nejplatnější v defenzivě hostů byl vysoký kapitán Kočí. Slavoj má příležitost na nápravu už v neděli 22. března doma s Litvínovem B.

Slavoj Žatec – Proboštov 1:2 (1:0)

Branky: 35. Baierl – 56. a 86. Zajíček. Rozhodčí Šlehofer, ŽK 1:2, 220 diváků.

Žatec: Zaťko – M. Vávra, Heinc, Vlk, Zlatohlávek – Baran (79. Podroužek), Dykas, Macháček, M. Paul – J. Jarolím (53. Poborský), Baierl (81. Klíma). Trenér Martin Brynda, asistent Jiří Bešík