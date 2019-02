Žatec - Černý týden žateckých fotbalistů v kraji, ze dvou utkání mají skore 1:9 a žádný bod.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

Žalostný počet hráčů má k dispozici v posledních týdnech jediný trenér dvou mužstev dospělých ve Slavoji Žatec.

To je hlavním důvodem, proč A tým je v krajském přeboru předposlední a B mužstvo kleslo v 1. B třídě na 10. příčku.

Martin Brynda převzal žatecký B tým v zimě a vtiskl mu herní tvář. Rezerva hrála tak, že na její utkání v Libočanech jezdili fandové rádi. Stoupala v tabulce, dnes má 30 bodů, ale už také problémy.

„Napřed jsme dávali hráče do A mužstva, dnes už jsme na tom tak, že nám musejí vypomáhat dorostenci, aby nás bylo vůbec jedenáct,“ říká smutně tichým hlasem 40 letý trenér, který musel v neděli opět naskočit rovnou do utkání místo zraněného Vořechovského. „To je třetí zraněný stabilní obránce během dvou týdnů! Po Zlatohlávkovi to byl Linz, oba v přípravě, nyní to je i Martin.“

Po odvolání trenéra Šrouba od A mužstva převzal Brynda také první tým s cílem zachránit krajský přebor. Hned v prvním utkání pod jeho taktovkou ale prohrál v sobotu 31. května 1:6 v Proboštově. „Do přestávky to nevypadalo nejhůř,“ vrací se k debaklu místopředseda Slavoje Pavel Maňák. „Když vyrovnal Škréta na 1:1, věřili jsme alespoň v bod. Ale když už rozhodčí koukal na hodinky, aby odpískal poločas, nechal zahrát ještě rohový kop a my z něj dostali druhý gól. Po přestávce si nátahl Jindra třísla, a když došly síly, naše hra se sesypala…“

Dorostenci zachraňují, co se dá

V obou mužstvech musejí nastupovat dorostenci z družstva trenéra Pavla Maňáka. Tomu se podařilo dát dohromady kvalitní celek, který hraje prakticky celou soutěž na 2. místě. Několik dorostenců nastupuje už téměř pravidelně za muže, příležitost jich už dostalo šest. „Nemůžu je přetěžovat, aby hráli během víkendu skoro tři utkání,“ brání své hráče místopředseda. „Protože je v družstvu sedm kluků, kteří na jaře maturovali, nemají také tolik natrénováno, jak by bylo třeba.“

Při katastrofálním stavu hráčů zraněných (v trestu jsou Baierl a Němec) je divné, že už několik zápasů nehrají z různých důvodů zkušení hráči, Oppel a Šidlof. Slavoj B jede v sobotu 7. června na půdu posledního Bečova, zatímco A tým hostí v neděli tým Kadaně s žateckým trenérem Janem Límem a několika žateckými odchovanci v sestavě hostů.