Podbořany – Fotbalisté Tatranu Podbořany sehráli další z přípravných zápasů před zahájením mistrovských bojů v nadcházejícím víkendu. Původně se utkání se žateckou rezervou mělo hrát v Libočanech, ale kvůli nezpůsobilému terénu bylo narychlo přesunuto do Podbořan.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Michaela Hasíková

Po sérii vítězných utkání přišlo vystřízlivění, když Žatec B byl nad síly Tatranu. Jak bylo možné chválit podbořanské hráče v předešlých utkáních za bojovnost a vyšší snahu po vítězství, tentokráte tomu bylo naopak. Zejména v prvním poločase byli podbořanští evidentně horší. Útok hrál pod své možnosti a bojovností zrovna neoplýval. To se projevilo na výsledku a Tatran prohrával od 15 minuty 0:1 a obraz hry jasně odpovídal převaze Žatce. Do konce prvního poločasu přidal Slavoj ještě druhou branku a s Tatranem to nevypadalo opravdu dobře. Projevila se větší zkušenost Žateckých, kteří se celkem bezproblémově sérií krátkých přihrávek dostávali až před brankáře Bláhu. Za stavu 0:2 odcházela mužstva do kabin k poločasové přestávce.

Do druhého poločasu nastoupil Tatran se třemi změnami, kdy byli do mužstva zařazeni tři dorostenci a na výkonu to bylo ihned znát. V 65 minutě snížil Tatran na 1:2 a obraz hry sliboval i vyrovnání. Bohužel ani nedávný střelec Veselský ze třech vyložených příležitostí nedal branku, tak se na výsledku již nic nezměnilo. Potěšitelné ze strany Tatranu byla sázka na mládí, a ti projevili daleko víc bojovnosti a snahy po změně výsledku, než jejich starší spoluhráči.

Možná je dobře, že Tatran prohrál a přesvědčil se, že o výhru se musí bojovat. Příští týden půjde již o mistrovské body a o ty se opravdu musí bojovat s větší vůlí a zápalem. Snad varování přišlo včas?

Podbořanští fotbalisté budou na jaře usilovat o záchranu v okresním přeboru. V tabulce jsou se sedmi body po polovině soutěže předposlední. V sobotu na začátku jarní části na svém hřišti přivítají Dubany. Žatec B hraje v sobotu v rámci I.B třídy s SKP Kadaň.

Podbořany – Žatec B 1:2 (0:2)



Sestava Podbořan: Bláha, Koliha, Harag, Khel, Voleský, Ogurčák (46. Kafka), Fišer, Károly, Parpel, Volf (46. Razím), Borovec (46. Veselský), náhradní brankář Pešek, trenér Paradič

Josef Čerňanský