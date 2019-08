"Dlouholetým provozovatelem tohoto rekreačního střediska je bývalý český fotbalový reprezentant Karel Rada a proto není divu, že mladí fotbalisté měli naprosto skvělé zázemí a servis. Karel Rada byl členem nejúspěšnějšího reprezentačního výběru v dosavadní historii samostatné české fotbalové reprezentace - v roce 1996 na mistrovství Evropy v Anglii, kde mužstvo vybojovalo stříbrné medaile. Nastoupil v základní sestavě, a to jak v semifinále proti Francii (kde přispěl v penaltovém rozstřelu proměněným pokutovým kopem k postupu do finále turnaje), tak i ve finále, které odehrál celé. Se všemi kluky se ochotně fotografoval, podepisoval a v rámci podvečerních relaxací s nimi vedl debaty o tom, jak začínal jako oni, o zajímavých momentech z jeho profesionální kariéry, tak i o jeho zkušenostech z jeho současného působení jako šéftrenéra ženské fotbalové reprezentace ČR.

Jako šéftrenér tohoto fotbalového kempu byl Radim Laibl, držitel trenérské licence UEFA A, současný místostarosta města Žatec a mimo jiné i člen trenérského týmu mládeže v FK Teplice. Radim začínal s fotbalem v Žatci, poté hrál v Blšanech, kde nastupoval v 1. lize. Byl to levonohý obránce, patřičně důrazný bojovník, který se při zaútočení dokázal i gólově prosadit. K němu se do trenérského týmu fotbalového kempu přidali dva fotbaloví trenéři SKJ Junior Žatec, jeden z FK Dobroměřice, jeden donedávna ze Slavoje Žatec a přidal se i Zdeněk Kubiska, Grassroots trenér OFS Louny.

Mladí hráči, ale i trenéři přes různou klubovou příslušnost vytvořili skvělou partu. Několik společných dní si dokázali užívat nejen na hřišti, ale i při dalších nefotbalových aktivitách. Během celého kempu byli rodiče téměř online zásobováni informacemi a fotografiemi o dění v kempu a na závěr mohli rodiče shlédnout i videa, na kterých všichni kluci a trenéři společně vystupují s nacvičenou písní a pokřikem. Nadšení a sportovní elán mladých fotbalistů bylo tou největší odměnou pro trenéry, kteří se tohoto kempu aktivně zúčastnili. Veliké poděkování patří všem, kteří se na organizaci a přípravě letošního fotbalového kempu OFS Louny podíleli.



Již 3. ročník tohoto kempu ukázal, co je správnou cestou pro fotbal v okrese bez velkého města - a to je co možná největší spolupráce a integrace pod sportovním střediskem mláděže, které v tomto fotbalovém okrese opravdu chybí a mnoho mladých fotbalistů, ale i jejich trenérů, opouští hranice okresu a působí v sousedních okresech.