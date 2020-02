Úvodní duel osmého kola obstaralo derby celků z okresního přeboru. Vrbno nad Lesy je od Peruce prakticky jen za lesem. Peruc je mnohem výše v tabulce přeboru, v zimním turnaji měla před utkání na svém kontě pěkných 10 bodů a patřila k příjemným překvapením turnaje. Stav po prvním poločase potvrzoval papírové předpoklady, jenže po změně stran se Vrbenští vzchopili a po 90 minutách odcházely oba celky ze hřiště smírně s bodem na svém kontě.

FK Peruc – TJ Vrbno nad Lesy 4:4 (2:1)

Branky: Sekula 2, Minařík, Z. Říha – J. Říha 2, Lávka, Kaplan.

Druhé sobotní utkání mělo být jasnou záležitostí. Druhý celek turnaje z Nového Sedla hraje navíc o dvě soutěže výše, ale fotbalisté Lišan statečně svému soupeři vzdorovali a dlouho drželi nerozhodný stav. Kvalita se nakonec přeci jen prosadila a favorit si připsal do tabulky těsnou výhru, čímž si tak pojistil své postavení v turnajové tabulce.

TJ Ohře Lišany – TJ Nové Sedlo 1:2 (1:1)

Branky: Francl st. – Melichar 2.

Úvodní zápas druhého hracího dne měl na programu souboj prvního celku se třetím v turnajové tabulce, ale podle papírových předpokladů byli jasným favoritem fotbalisté Chlumčan. Ti v utkání potvrdili svou kvalitu a bez větších problémů nasázeli pět branek, když ani jednou neinkasovali. V turnaji tak mají nedostižitelný zisk 21 bodů a jejich střelec Kalous má na svém kontě úctyhodných 15 branek. Skóroval zatím ve všech odehraných utkáních svého celku.

TJ Sokol Tuchořice – FK Chlumčany 0:5 (0:4)

Branky: Vimr 2, Kalous 2, Francl ml.



V závěrečném utkání předposledního turnajového kola se střetly pořádající Postoloprty s celkem Cítolib. Těm se musíme nejdříve omluvit za nepřesnost z minulého týdne. Na svém kontě totiž již měly výhru nad Lišany 2:1. Před tímto duelem tedy měly již výhry dvě. Také do utkání s domácími vstoupily lépe. Vsázely na rychlé brejky, ale domácí je mnohokrát lapili do ofsajdové pasti. Těžkopádnější obrana však přeci jen na své rychlejší útočníky soupeře nestačila a Cítoliby si nakonec i trochu se štěstím připsaly do tabulky další tři body.

Postoloprtští doplatili na mizernou produktivitu. Jejich branky dal opět jejich bývalý gólman Petr Junek.

FK Postoloprty – SK Cítoliby 2:3 (0:1)

Branky: P. Junek 2 – Škoda, J. Maier 2.



Závěrečné kolo již v tabulce nemůže nic zásadního změnit. Turnaj již skončil pro Nové Sedlo, které bude mít volnu a bude mu patřit druhá příčka. V sobotu 29. února se od 13 hodin střetnou SK Cítoliby a TJ Sokol Tuchořice, od 15 hodin pak TJ Vrbno a TJ Ohře Lišany. V první březnový den nastoupí od 13 hodin FK Chlumčany proti FK Peruc a turnaj uzavřou FK Vroutek a FK Postoloprty, jejichž zápas začíná od 15. hodiny.



Jaroslav Tošner