"Troufám si říct, že třetí ročník našeho turnaje byl zatím ten nejvydařenější! Počasí nám celý den přálo a lehký deštík k večeru po parném odpoledni potěšil nejednoho účastníka. Týmů dorazilo téměř čtyřicet, a z toho několik již opakovaně," těší Patrika Koutníka z pořádajícího spolku Turnajový král.

V deštěm provázeném finále se utkali obhájci titulů FC Violin ze zimního a Křídla Sovětů z letního turnaje. První místo si již podruhé domů odvezla Křídla Sovětů, vítězství jim v posledním zápase zajistil jeden jediný gól do brány FC Violin. Aby to Violinům nebylo líto, Jakub Hruštinec z jejich týmu se stal nejlepším střelcem turnaje. Tradiční soutěž v panenkách poslepu opět ovládl Pavel Hassman s pěti povedenými údery do míče. Svůj loňský rekord tedy nepřekonal.

"Cílem letošního ročníku bylo pozvednout úroveň turnaje zase o něco výš, a to se nám jistě povedlo. Chtěl bych moc poděkovat celému organizačnímu týmu, i za ztížených podmínkách jsme to zvládli skvěle! Za jeden z největších úspěchů letos považuji výborný průběh a příjemnou přátelskou atmosféru po dobu konání celého turnaje. Neproběhly téměř žádné stížnosti na rozhodčí, kterým tímto také děkuji, a při hře nedošlo k žádnému ostrému vyhrocení. V neposlední řadě děkuji i všem účastníkům, že přijeli a mohli jsme si spolu užít hezký fotbalový den," shrnul Koutník.

Pořadí:

1. Křídla Sovětů

2. FC Violin

3. FC Viet Chomutov

4. Sufurky

Nejlepší střelec - Jakub Hruštinec

Nejlepší brankář - Venca Kubíček

Dovedností soutěž - Pavel Hassman

Ondřej Holl