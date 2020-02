Ve sportovním areálu ve Velebudicích se v neděli před polednem střetly v přípravném utkání divizní Louny se čtvrtým celkem přeboru Ústeckého kraje, Mosteckým FK.

V přípravném utkání byl Most byl dobrým hostitelem. Divizním Lounům (ve žlutém) nedokázal vstřelit branku a 3x inkasoval. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Trenér hostů Zdeněk Kudela neměl lehkou situaci. Mužstvo je třeba dobře připravit na boje o jarní body a na listině dlouhodobě zraněných i marodů má stále spoustu hráčů. Mezi ty dlouhodobé patří opory, jakými jsou Lesniak, Fiřt, Jaroš a Matkovič. Nemoc nepustila do zápasu Kafku, Minaříka a další. Pozitivem je, že už do druhého utkání nastoupil jednadvacetiletý Seri Antonie Feriole "Feri" Bagou, který přichází z Kladna. „Kluby se na přestupu již dohodly a sám hráč k nám chce. Stačí už jen podepsat, k tomu by mělo dojít v tomto týdnu. Doufám, že se nám podaří dotáhnout do šťastného konce také příchod Dvořáka z Čížové,“ uvedl manager přípravy Tomáš Beneš.