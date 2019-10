Postoloprty měly na svém kontě pouze jednu výhru, proto potřebovaly s Baníkem, který byl o bod před nimi, nutně bodovat.

Již ve 12. minutě překonala gólmanku Sokolova Simona Bauerová. Radost domácích ale netrvala dlouho. Za pouhých sedm minut bylo srovnáno po trefě Bieblové. Domácí celek měl sice více ze hry a také několik vyložených šancí, ale hráčky Postoloprt nedokázaly využít ani ty vyložené.

Druhý poločas přinesl jiný fotbal. Mlha se začala zvedat a Sokolov byl nejen častěji před domácí brankou, ale byl i mnohem nebezpečnější v zakončení. V bráně ale byla Pirnerová, která občas i s pořádnou dávkou štěstí dokázala odvracet střely útočnic hostujícího celku. Nerozhodný stav vydržel až do 78. minuty. V ní Fořtová z nouze poslala dlouhý a vysoký odkop směrem na branku. Ve vápně si míč zpracovala Schubertová a nadvakrát se jí podařilo překonat brankařku Sokolova. Minutu před koncem se do balónu opřela levačkou Bauerová a poslala tak domácí do vedení. Hned v následující minutě pak Simona završila hattrick. V obou případech doslova prostřelila brankařku Petru Bauerovou, které střely proklouzly mezi rukavicemi do sítě.



Fotbalistky Postoloprt si v soutěži připsaly na své konto druhou výhru. Další utkání odehrají Postoloprty opět na domácím trávníku, když 2. listopadu přivítají DFK Bohemians Praha 1905, druhý tým divize skupiny A.

„Nedokážeme proměňovat vyložené šance. Těch si vytvoříme řadu, ale holky je nepromění. Soupeřky pak využijí skoro vše, co si připraví. Dnes nás podržela gólmanka. Konečně si po dlouhé době můžeme zakřičet na vítězství. Nejvíce nás v současné době trápí úzký kádr. Nemáme nikoho na vystřídání, a to dnes za nás nastoupila i hráčka, která fotbal ještě nikdy před tím nehrála. Sestava je postavena na těch starších a zkušených. Mladé hráčky sice přijdou, ale rychle zase zmizí," postěžoval si trochu jinak spokojený trenér vítězek Leoš Svoboda.

FK Postoloprty – FK Baník Sokolov 4:1 (1:1).

Branky: 12., 89 a 90. S. Bauerová, 78. Schubertová – 19. Bieblová.

Rozhodčí: Doucha.

ŽK: 0:0.

Diváci: 20.

Postoloprty: Pirnerová – Svobodová, Blahová, Fořtová, Synková, Douchová, Šipošová, Schubertová, Hejdová, S. Bauerová, Bernardová.

Sokolov: P. Bauerová – Špačková, Bémová, Vagingerová, Bieblová, Podroužková, Czelderová, Bartyzalová,Doležalová, Gitterová, Patakiová.



Jaroslav Tošner