Svěřenci trenéra Zdeňka Kudely vstoupili do krátké, ale intenzivní přípravy před nadcházející sezónou. V ní budou hrát divizní skupinu B, tedy stejně, jako v té minulé, nedohrané.

Tým opustil nejzkušenější hráč Pavel Besta. Po jediné odehrané sezóně odchází kopat B třídu do Spartaku Kbely. Dalším hráčem, který vysvlékl lounský dres, je Michal Nykl, který se vrátil do Slaného. Kádr bylo třeba doplnit. Novými tvářemi jsou Jan Lukeš, který přichází z Polabanu Nymburk, a Pavel Vávra z Aritmy Praha.

Louny zatím nastoupily ke dvěma přípravným střetnutím. V tom prvním se utkaly s B týmem FK Admira Praha. Pražané měli po celé utkání výraznou převahu, ale nedokázali jí brankově zhodnotit, a tak se oba soupeři rozešli s bezbrankovou remízou.

Ke druhému utkání nastoupili hráči Loun v Třeboradicích, kde je čekal účastník přeboru Prahy. Vstup do utkání se hostům vydařil a po dvou brankách Gajeckého a gólu Lukeše vedli 3:0. Pak však přišla průtrž mračen a rozhodčí po 30 odehraných minutách zápas ukončili.

Ve středu od 18 hodin se fotbalisté Loun představili také na svém trávníku. Soupeřem jim byl Spartak Perštejn.Trenér Kudela postrádal hned kvarteto hráčů. Zraněný je Trup s Dvořákem a chyběli také Sulovský s Matkovičem. Na lavičce tak byli připraveni nastoupit dorostenci Jan Šíma a Jakub Záhoř.

Úvodní poločas přinesl útočný fotbal z obou stran a již po deseti minutách šli domácí do vedení. Po pěkné kombinaci se uvolnil Zícha, který střelou ke vzdálenější tyči nedal Filingerovi v brance šanci. Pak ale zahrozili hosté. když se po rohovém kopu otřel míč o vnější stranu Pokorného branky. Po pár minutách vyrobil Pokorný první chybu. Špatně rozehrál, ale překvapení hráči Perštejna nedokázali zakončit a míč se vrátil do rukavic Pokorného. po necelé půlhodině se předvedla nové posila Loun. Lukeš prošel před branku, ale z malého vápna mířil jen do břevna. Hrací plochu opustil Minařík a na jeho místo nastoupil Šíma. Běžela 33. minuta a hosté dostali výhodu trestného kopu. Ten šel zahrávat Filinger. Standardku nezahrál dobře, ale Pokorný ve snaze rychle rozehrát a ohrozit prázdnou branku špatně vykopl, vyběhl z brány ve snaze míč odkopnout, ale Kučera byl rychlejší a střelou do prázdné vyrovnal. Hned v následující minutě vrátil vedení domácím „Feri“ Seri Bagou. Hned z protiútoku však hosté srovnali stav zásluhou Plose.

Do druhého poločasu poslal trenér Loun na hřiště Lesniaka s Vyletou, kteří nahradili Zíchu s Lukešem a do branky se postavil Petřík. Louny poslal do vedení z pokutového kopu Gajecký, jenže po kolapsu obrany srovnal deset minut před koncem na konečných 3:3 Došek.

Druhý poločas už nebylo nic moc zajímavého k vidění a domácí se jím doslova protrápili.

V sobotu 8. srpna se Louny představí v Rakovníku, kde od 11 hodin nastoupí na trávníku účastníka ČFL SK Rakovník. Další sobotu pak od 11 hodin přípravu uzavřou doma s Tatranem Kadaň.



FK SEKO Louny – TJ Spartak Perštejn 3:3 (2:2)

Branky: 10. Zícha, 34. Siri Bagou, 51. Gajecký z PK – 33. Kučera, 34. Plos, 80. Došek.

FK Louny: Pokorný (46. Petřík) – Fiřt, Vávra, Kafka, Vokurka – Minařík (31. Šíma, 66. Záhoř), Zícha (46. Lesniak), Zerner, Seri Bagou, Lukeš (46. Vyleta) – Gajecký.



Jaroslav Tošner