Domácí celek nastoupil s řadou nových hráčů, ale také bez několika opor, které z různých důvodů nemohli do zápasu nastoupit.

Louny se okamžitě po úvodním rozehrání vrhli do útoku a již v první minutě měly dvě velké šance. Nejdříve prolétl vápnem střílený centr Zíchy, který Marčaník nedokázal zasáhnout a krátce na to šla hlavička Nykla těsně vedle. Netrvalo dlouho a udeřili hosté. V 7. minutě zahrávali Voženílkem rohový kop z pravé strany a u přední tyče si vyskočil nejvýše Šmejkal, jehož hlavička skončila v domácí síti. V době, kdy se chýlila ke konci první čtvrthodina, se při souboji ve vápně Brandýsa zranil hostující obránce Šašek a s podezřením na zlomeninu ruky musel být vystřídán a později ho odvezla sanita do nemocnice ve Slaném na vyšetření.

Vyrovnáno mohlo být minutu před přestávkou. To Trup zahrával přímý kop, na který si naskočil Nykl, ale hlavičkoval těsně nad.

Do druhé půle vystřídal trenér Kudela nevýrazného Marčaníka dalším nováčkem Jarošem. Louny hru zrychlily a tlačili se před branku hostujícího celku, bohužel bez efektu. Brandýs zahrozil v 52. minutě, když jejich standardku zahrával kapitán Kovařík a Patrovský v bráně měl co dělat, aby míč vytáhl nad břevno. Po hodině hry zahrávali roh domácí, ale Nyklovi se nepodařilo propasírovat míč do brány. Trenér Kudela se pak rozhodl Nykla stáhnout ze hry a dopředu se posunul univerzál Suchý. Běžela 82. minuta, když ve vápně zahrál nešťastně rukou Besta. Z nařízené penalty navýšil vedení hostů Baloun. Tři minuty před koncem ukázal rozhodčí Starý hostujícímu Strossovi duhou žlutou kartu a poslal jej předčasně ze hřiště. V závěrečných minutách si hosté svůj náskok pohlídali a zaslouženě tak postupují do dalšího kola, ve kterém je bude čekat druholigové Ústí nad Labem.

„Brandýs je silný soupeř, nám navíc chyběli zranění Soukup s Lesniakem. Zdravotní problémy má Krejčík, pracovní povinnosti si musel plnit Sulovský a na svatbu, místo na fotbal, jel Kuba Pokorný. Začíná s námi trénovat Popovič, tak doufáme, že se bude moci podle zátěže co nejdříve zapojit do hry. Dnes nám hodně chyběli Soukup se Sulovským v záloze. Chtěl bych také uvézt na pravou míru odchod Myšáka. Trenér Kudela o něho zájem měl, ale on sám se rozhodl odejít do Dobroměřic, kde by mohl mít větší šanci pravidelně nastupovat a hrát,“ shrnul po utkání manažer Loun Tomáš Beneš.

Za týden nastupují Louny k prvnímu soutěžnímu utkání v Českém Brodě a na domácím hřišti odehrají první zápas v neděli 18. srpna, kdy od 17. hodin přivítají FK Ostrov.

FK SEKO Louny - FK Brandýs nad Labem 0:2 (0:1)

Branky: 7. Šmejkal, 82. Baloun (PK).

Rozhodčí: Starý - Toman, Nedvěd.

ŽK: 2:3.

ČK: 87. Stross (B).

Diváci: 200.

FK Louny: Patrovský - Fiřt, Besta, Vokurka, Minařík (88. Kafka) - Zerner, Trup, Suchý, Zícha - Marčaník (46. Jaroš), Nykl (64. Matkovič).

FK Brandýs n. L.: Bodlák – Reichert (74. Pechač), Šašek (17. Klíma), Baloun, Voženílek - Vostárek (86. Komárek), Kovařík, Dosoudil, Stross, Šmejkal - Zmeškal.



Autor: Jaroslav Tošner