Domácí vstupovali do posledního přípravného utkání s tím, že jejich soupeř, Králův Dvůr, hrající třetí nejvyšší soutěž, má po podzimu jen o 5 bodů více než předposlední Brozany, které lounští fotbalisté na jejich hřišti začátkem února porazili 1:0.

Už po devíti minutách však jejich sebevědomí zchladila úvodní branka, kterou dal po standardní situaci hlavou Kužel. Domácí se sice tlačili před branku „Cábelíků,“ ale dvou nedorozumění v jejich obraně nedokázali využít. Byli to opět hosté, kdo se mohl radovat z další branky. Po zcela zbytečném faulu zahrával přímý kop Balšánek a Kraus usměrnil balón podruhé do lounské sítě. Po půl hodině hry se na druhé straně dostal do obrovské šance Zícha, ale jeho střelecký pokus vyrazil gólman Krček na roh. Ten domácí nezahráli nejlépe a prakticky z protiútoku inkasovali potřetí.

Po přestávce oba celky prostřídaly. Střídání hokejovým způsobem pak probíhala během celé druhé půle na obou stranách.

První tutovku měli opět hosté. Dělovku Balšánka z přímého kopu směřující pod břevno vytáhl ve 46. minutě Pokorný nad bránu. O deset minut později se připomněli domácí, když hlavička Vokurky mířila do břevna. Uplynula další desetiminutovka a ta přinesla opět šanci na straně „Cábelíků,“ jmenovitě Sedláčka. Jeho střelu však Patrovský v sedě zlikvidoval.

Brankař Loun si pak poradil ještě se střelou Petra, kterou vyrážel na roh.

Louny tak v posledním přípravném utkání prohrály rozdílem tří branek, ale možná to bylo před začátkem soutěže jen dobře.

„První poločas byl v našem podání špatný. Inkasovali jsme dvě branky ze standardek. V přípravě celkem čtyři a tolik jsme jich nedostali za celý podzim. Před zápasem u kluků vládlo sebeuspokojení z povedené přípravy a soupeř je vytrestal. Byl rychlejší, bojovnější. Dva góly jsme inkasovali po našich rohových kopech. S druhým poločasem jsem spokojen. Škoda neproměněných šancí. Hlavně Vokurkovo břevno a střela Nykla z malého vápna nad mrzí,“ hodnotil poslední přípravný duel trenér Zdeněk Kudela.

Louny se v úvodním kole jara představí na domácím trávníku. V neděli 10. března budou od 14:30 hostit sedmý celek přeboru, Baník Modlany.

„V současné době ještě stále jednáme a během tohoto týdne bude jasno, jestli k nám přijdou Jaroslav Sulovský ze Žatce a Jakub Kočí z Jirnů. Pokud vše dopadne podle našich představ, mohli by oba již za týden nastoupit v mistrovském utkání,“ uvedl na adresu případných posil manažer přípravných zápasů Tomáš Beneš.

FK SEKO Louny – FK Králův Dvůr 0:3 (0:3).

Branky: 9. a 33. Kužel, 24. Kraus

FK Louny: Pokorný (61. Patrovský) – Suchý, Vokurka, Krejčík, Fiřt (46. Pergl) – Soukup (75. Zícha), Trup (61. Myšák), Pospíšil (46. Nykl), Sulovský (75. Trup), Zícha (61. Tesař) – Lesniak.

FK Králův Dvůr: Krček (70. Špicl ) - Bouček, Hell, Novák, Procházka – Hejda, Balšánek, Petr, Kraus, Dolák – Kužel. Střídali: Zelenka, Šebek, Bísa, Sedláček.

Autor: Jaroslav Tošner