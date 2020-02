„První poločas byl jakž takž, pak už to bylo horší. Mezi oběma týmy byl vidět velký výkonnostní rozdíl, hlavně v rychlosti. A hráči Teplic uměli v rychlosti s balonem to, co my ne. Klukům dělali ve druhé půli problémy Šup s Davidem Černým, zlobil i druhý teplický Černý – Václav,“ referuje předseda FK Seko Louny Pavel Domecký.

Od postranní čáry celek nekoučoval Zdeněk Kudela, místo něj rozdával pokyny manažer Tomáš Beneš, kterému pomáhal i Domecký. „Zdeněk dostal od manželky k Vánocům zájezd na zápas Manchesteru United, na vlastní oči tak sledoval jeho zápas s Watfordem. Dal nám pokyny, vypracoval přípravu, je hodně pečlivý. Ale asi jsme s Tomášem a kolegy nebyli dobří trenéři, Zdeněk je přísnější, umí hráče seřvat,“ připouští napůl v žertu, napůl vážně Domecký.

Klubový šéf si myslí, že na výsledku se podepsala i nesehranost. Louny totiž do sestavy zapracovávají tři nové tváře. „Máme hodně zraněných, tak jsme se snažili získat posily. Černoch „Feri“ Bagou přichází z Kladna. Byl si doma ve Francii vyřídit víza, tak tolik netrénoval. V Teplicích hrál druhou půli, nebylo to ono. Pak máme Lukáše Dvořáka z Čížové, která hraje také divizi, v Teplicích byl na postu levého halva. Čížová mění kádr, zemřel jí majitel, proto jsme ho mohli získat. Je zkušený, bude mu 33, pomůže nám. A konečně Dominik Vyleta z Dukly Praha, který hrál i Juniorskou ligu. V létě se chystá do Ameriky na školní stáž, pro Duklu není perspektivní. My ho bereme, jeví se dobře, je rychlostní. Je také do zálohy,“ líčí Domecký.

Teplické béčko chce mít rozhodně povedenější jaro. Podzim se mu nevydařil, skončilo předposlední. Trenér Jaroslav Kolínek byl s tím, co jeho svěřenci proti Lounům předvedli, spokojený. "Utkání jsme zvládli jak herně, tak výsledkově. Přesto nic nechci přeceňovat, protože soupeř, dokud měl síly, tak hrál velice slušně, my se těžko dostávali do brankových příležitostí. Druhý poločas už byl zcela v naší režii."

První duel odvetné části ČFL odehrají žlutomodří 8. března doma proti Ústí nad Orlicí. Kolínek by si přál, aby pohodu z přípravy tým přenesl i do mistráků. "Výsledek 6:0 je sice hezký, ale to, jak na tom jsme, ukážou až mistrovská utkání. Jsem rád, že jsme už třikrát v přípravných utkáních udrželi nulu a vstřelili dost branek, takže i díky tomu je v týmu zdravá a pracovitá nálada, kterou je třeba přenést pod tlakem výsledku i do mistrovských utkání. Věřím, že si kluci podrží svoji výkonnost a neuspokojí se, jejich forma vypadá velice slušně."

Teplice ještě čeká genrálka v Karlových Varech. Co je podle Kolínka potřeba ještě zlepšit? "Tento týden zapracujeme více na taktice a souhře jednotlivých řadna . A také na kombinaci při založení a vedení útoku."

Louny budou hrát v neděli od 11 hodin doma generálku proti pražské Admiře.

FK Teplice B – FK Seko Louny 6:0 (2:0).

Branky: 59., 71. a 85. Šup, 39. a 76. V. Černý, 18. Vobecký.