Louny do posledního přípravného utkání nenastupovaly kompletní. Chyběli gólmani Pokorný s Petříkem a také Sulovský, Fiřt a Minařík. Na lavičce ale byl Zdeněk Schwendt, který dosud působil v třetiligovém SK Rakovník.

Domácí měli výborný vstup do zápasu. Vytvořili si výraznou převahu a už po třech minutách se mohli radovat z první branky. Centr Lukeše sklepl Gajecký pro Lesniaka a ten rozvlnil kadaňskou síť. Stačilo deset minut a několik desítek diváků se radovalo znovu. Do listiny střelců se tentokrát zapsal Seri Bagou. Pak však Lounští polevili, čehož Tatran okamžitě využil - hlavou snížil Kiliján. Netrvalo dlouho a bylo srovnáno. Opět se jednalo centr do vápna, míč tentokrát propadl ke Kocíkovi, který nezaváhal. Louny se pak snažily probít pozornou obranou, ale jejich snaha končila před vápnem, nebo bylo jejich zakončení nepřesná.

Po přestávce poslal trenér Zdeněk Kudela na hřiště Trupa, dorostence Lukáše Jambricha a na hrot útoku novou tvář, Zdeňka Schwendta. Domácí byli opět aktivnější, ale v zakončení nebyli přesní. V 53. minutě byl necelé dva metry před vápnem faulován Lesniak. Míč si postavil Trup a gólman Kadaně měl co dělat, aby jeho střelu vytáhl mimo tyče. Deset minut pře závěrečným hvizdem založili hosté rychlý protiútok. Ten skončil střelou Havliše, který překonal brankáře Klímu. Závěrečný tlak vyrovnání nepřinesl, Louny tak v generálce na nadcházející boje o divizní body prohrály s Kadaní 2:3.

Do bojů o divizní body vstoupí Louny na hřišti nepříjemného Českého Brodu a to v sobotu 22. srpna od 17 hodin.

„Cílem je samozřejmě se udržet v divizi, a to v klidu a bez zbytečných nervů. Dnes jsme zkoušeli Schwendta z Rakovníku a hned po utkání se s ním domluvili, že u nás bude hrát. Ještě máme rozjednaný příchod odchovance Sparty Praha, ale o něm se rozhodne začátkem týdne. Poslední zápas v Lounech odehrál Vyleta, který se stěhuje za oceán,“ nastínil cíle manager přípravy Tomáš Beneš.



FK SEKO Louny – FK Tatran Kadaň 2:3 (2:2)

Branky: 3. Lesniak, 13. Seri Bagou – 20. Kiliján, 25. Kocík, 80. Havliš.

ŽK: 0:2.

FK Louny: Klíma – Zerner (46. Jambrich), Dvořák (46. Trup), Vokurka, Kafka – Seri Bagou (61. Vyleta), Vávra, Zícha, Lesniak, Lukeš (76. Záhoř) – Gajecký (46. Schwendt).

Jaroslav Tošner