Trenér domácích Zdeněk Kudela měl opět jen omezené možnosti prověřit kádr hráčů před nadcházeními boji o divizní body. Na lavičce měl k dispozici kromě náhradního gólmana pouze dva hráče do pole. Tentokrát se musel obejít také bez Sulovského, který si plnil pracovní povinnosti. Klubový manažer Tomáš Beneš mohl před utkáním spokojeně hlásit: „Máme podepsané dvě posily. Kromě Seri Antonie Feriole "Feriho" Bagoua z Kladna jsme ve středu podepsali ještě Dominika Vyletu z Dukly Praha.“ Jednadvacetiletý Vyleta, odchovanec Aritmy Praha, nastupoval na podzim za rezervu Pražanů v ČFL.

Utkání samotné začalo ve velmi rychlém tempu. Hosté se usadili na polovině Loun a domácí obraně zle zatápěli. Zahrávali několik rohových kopů, ale Louny se dokázaly ubránit. Admira převyšovala svého soupeře v rychlosti, přesnosti přihrávek, přenášení hry. Po dvaceti minutách Louny vyrovnaly hru a postupně si vytvářely i šance. Tu první měl Vyleta, ale jeho střela zpoza vápna šla nad. Neprosadil se ani Zícha, kterého vychytal gólman Admiry. Ve 38. minutě měli obrovskou příležitost ke vstřelení branky hosté z Kobylis. Po rohovém kopu napálily břevno. Poslední gólovou příležitost první půle měl dvě minuty před přestávkou Gajecký Jeho střelu z úhlu však brankař Admiry zneškodnil.

Do druhého poločasu oba trenéři vystřídali. Trenér Kudela poslal do hry Nykla, který nahradil Gajeckého, a Zernera místo „Feriho“. Domácí hráli opět vyrovnanou partii. V 70. minutě šel do branky na místo Pokorného druhý gólman Loun Patrovský. Hřiště opustili také Zícha s Trupem a na jejich místa se vrátili Gajecký s Bagouem. Největší brankovou příležitost měli hosté v předposlední minutě hry, ale Patrovský byl na místě.

„S dnešní hrou jsem spokojen. Admira má hráče, kteří již mají něco za sebou a mají svou kvalitu. Dokázali jsme držet tempo. Mrzí mne hodně zbytečných ztrát a prohraných soubojů. Právě po jednom takovém jsme v závěru prvního poločasu málem inkasovali. Příští týden už budeme mít na lavičce čtyři náhradníky, tak to bude o něco lepší. Celou přípravu hodnotím pozitivně. Hlavně utkání z celky z ČFL nám hodně dala. Negativem byl úzký kádr, se kterým jsme přípravu odehráli,“ konstatoval Zdeněk Kudela.

K prvnímu ostrému zápasu jarní části divize nastoupí Louny v neděli 8. března, kdy od 14.30 přivítají vedoucí tým soutěže z Českého Brodu. Lounští mají Českému Brodu co vracet, když v zahajovacím podzimním kole podlehly tomuto soupeři 5:1.



FK SEKO Louny – FK Admira Praha 0:0

Louny: Pokorný (70. Patrovský) – Minařík, Besta, Vokurka, Kafka – Zícha (70. Gajecký), Vyleta, Suchý, Bagou (46. Zerner), Trup (70. Bagou) – Gajecký (46. Nykl).



Jaroslav Tošner