Druhé přípravné utkání mají za sebou fotbalisté Loun. Stejně jako před týdnem v Žatci, i tentokrát se mohli těšit z výhry. Jejich soupeřem byl sedmý celek přeboru Středočeského kraje SK Třeboradice. Na zápas se přijel podívat i Karel Kapr, bývalý boss FK Bohemians, v současné době majitel několika hráčů Třeboradic.

Fotbalisty Loun (v modrém) sice trápí velká marodka, ale i tak si proti Třeboradicím s chutí zastříleli. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Trenér domácích Zdeněk Kudela opět nemohl počítat s několika hráči, do sestavy nemohl zařadit ani uvažované nové hráče. Mezi marody se zařadil Trup, na druhou stranu se do sestavy vrátili Gajecký s Nyklem. Trenérovi se představil alespoň Jakub Kočí, který před rokem šel po zranění do Loun z Jirnů, ale nepřesvědčil, proto odešel hrát do Německa.