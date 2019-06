Hrálo se 1x12 minut, za nádherného počasí a sice ve dvou skupinách. Na poslední chvíli se odhlásilo Velké Březno, změnu ale organizátoři zvládli.

Z každé skupiny postoupily dva týmy do závěrečného play off. Ze skupiny A postoupily do semifinále týmy Sebnice (modří) a Vilémov díky skóre v minitabulce s Lipovou a s Žatcem. Skupinu B vyhrála Sebnice (žlutí) před Jiříkovem. V semifinále pak Sebnice (modří) smetla Jiříkov 7:0 a Sebnice (žlutí) porazila domácí Vilémov 3:1.

V boji o třetí místo pak porazil Vilémov 7:1 Jiříkov. Finále bylo soubojem německých celků ze Sebnice, kde jasně vyhráli modří 7:0.

Všechny celky na prvních čtyřech místech pak obdržely poháry za umístění a velké dárkové balení různých pamlsků. Všichni další účastníci – FAPV Děčín, Lipová, Dolní Poustevna, Žatec a Rumburk obdrželi za pořadí další krásné ceny, diplomy a k tomu všichni zdarma i občerstvení.

Byli zde také odměněni i nejlepší jednotlivci. Nejlepší hráčem byl vyhlášen Riegert Rudi z týmu Sebnice žlutí. Cenu pro nejlepšího střelce si zasloužil Bräuer Nico ze Sebnice modří (13 gólů). A cenu pro nejlepšího brankáře si vychytal Lehrl Kimi z Vilémova.

Celou akci sponzorovaly tyto subjekty: Schrödingerův institut Rumburk, Fanda klub Vilémov a SK Stap Tratec Vilémov, kterým patří velký dík, neboť díky těmto subjektům si všichni účastníci odnesli nejen pěkné ceny, ale i skvělé zážitky a všichni se již těší na další oblíbené a populární vilémovské turnaje.

Velký dík patří nejen pořadatelům, ale i obsluze obou občerstvovacích stanic, které bez problémů zajistily jídlo a pití pro cca 150 lidí, jenž se této akce zúčastnili.