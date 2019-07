Parádní zakončení sezony prožili fotbaloví mladící žateckého oddílu SK Junior. Na Letním fotbalovém turnaji v Německu brali ve velké konkurenci sedmé místo.

V pořádí šestý ročník turnaje, který hostil Brand Erbisdorf, si žatecké naděje užily. Trenéry potěšily výkony Dominika Vokráčky a Dima Tsibiho, které byly odměněni nominací do all star turnaje. (oh)