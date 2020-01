Slavoj sehrál za sedm dní již svůj třetí přípravný zápas. Oět odešel poražen. Před týdnem podlehl druhému celku divize B Souši na jejím hřišti vysoko 0:7. V úterním podvečeru pak v domácím prostředí v husté mlze nestačil na tým Teplic U18 a prohrál 3:5. I Louny byly nad síly Žatečanů, svěřenci kouče Libora Klíče opět kupili chybu za chybou.

Utkání začalo v rychlém tempu. Úvodní branka padla již v úvodu 3. minuty, když se po pěkné kombinaci trefil střelou k zadní tyči Michal Lesniak.

Po čtvrthodině hry zahrávali hosté Trupem standardku. Na centr si naskočil Suchý a balón z jeho hlavy se otřel o tyč domácí branky, kterou hájil Michal Klíč. Hra se pak přenesla do středu hřiště, ani jedno z mužstev si nedokázalo najít cestu pozornými obranami. Lounská defenziva zaváhala jedinkrát, a to ve 24. minutě, jenže Hassman tváří v tvář Pokornému nedokázal zkušeného gólmana překonat.

Stejně jako v prvním poločase padla další branka v úvodu poločasu druhého. Jejím autorem byl střelou z 18 metrů Jaroš. Pak se o slovo přihlásil kanonýr domácích. Po zcela zbytečném faulu u postranní čáry zahrával Petr Klinec trestný kop a svou střelou překonal Patrovského v bráně, který po přestávce vystřídal Pokorného. To však bylo ze strany Slavoje vše. Stačily tři minuty a Louny vedly opět o dvě branky. Trestný kop Sulovského usměrnil do sítě hlavou Jakub Suchý. Další standardka a další gól. Rohový kop z pravé strany zahrával Trup a nejvýše si v pokutovém území naskočil Vokurka, který hlavou dával na 4:1 pro hosty. Hned v následující minutě Jaroš předložil před branku Zíchovi, který pečetil na 5:1 do prázdné brány. V další šanci po centru od Kafky lehce přestřelil Jaroš a v závěrečné minutě se mohl zapsat mezi střelce opět Vokurka. Jeho hlavička po rohu Jaroše lízla břevno.

Utkání nedohrál hostující Matkovič, kterého s bolestivou grimasou museli jeho spoluhráči odnést ze hřiště a poraněné koleno mu již nedovolilo vrátit se do hry.

„Jsme na začátku přípravy, kterou jsme zahájili ve čtvrtek 23. ledna. Bohužel nejsme kompletní, ale mnoho se toho v sestavě měnit nebude. Zranění jsou Gajecký s Fiřtem, nemocný je Nykl. Doufejme, že zranění již dříve operovaného kolene Matkoviče nebude vážné. Čekáme také na dvě posily do zálohy. Jsou to Lukáš Dvořák (Sokol Čížová, Divize A) a Jan Lukeš (Polaban Nymburk, Divize C). Působení u nás ukončil Filip Schettl, kterého trápila častá zranění,“ uvedl po utkání trenér Loun Zdeněk Kudela.

V sobotu 1. února se Louny představí v domácím prostředí, kde nastoupí od 11 hodin proti celku Třeboradic (přebor Středočeského kraje). Slavoj přivítá v neděli 2. února od 13. hodin Fortunu Chemnitz (Sachsenliga).

„Dnešní výsledek byl opět ovlivněn našimi hrubými chybami. Nic nám není platné, když herně proti soupeřům z vyšších soutěží nepropadneme, když jim pak branky sami nabídneme. Dnes to byly tři branky za stavu 1:2 ze standartních situací, které rozhodly o výsledku! Soupeři stačí trefit správný prostor, ve kterém se pohybují úplně volní hráči, kteří pak už nemají vůbec žádný problém vstřelit branku. Je to o osobní zodpovědnosti všech hráčů, kteří se na bránění standartních situací podílí,“ hodnotil utkání trenér Slavoje Libor Klíč.





FK Slavoj Žatec – FK SEKO Louny 1:5 (0:1).

Branky: 55. P. Klinec – 3. Lesniak, 50. Jaroš, 58. Suchý, 63. Vokurka, 64. Zícha.

Žatec: M. Klíč (46.Kalbač) – Paul, F. Klinec, Levý, Škarda, Smékal, Hynek (70. Svoboda), Hassman, Zelinka (60. Horák), Suchan, P. Klinec.

Louny: Pokorný (46. Patrovský) – Minařík, Vokurka, Besta, Suchý, Zerner, Sulovský, Matkovič, Trup, Zícha, Lesniak. Střídali: Kafka a Jaroš.



Jaroslav Tošner