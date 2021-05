Domácí měli perfektně připravený trávník. Jedinou vadou na fotbalové pohodě byl citelný chlad. Trenér David Holeček postrádal zraněné Hanzlíčka a Bránického.

Utkání samotné začalo ve svižném tempu. Stejně, jako o den dříve v Lounech, kde v pátek remizovali domácí s výběrem Teplic do 19 let 4:4, ani v Dobroměřicích se nemuselo dlouho čekat na první gól.

Maliňák se uvolnil po pravém křídle, poslal centr do vápna na Myšáka a ten nedal gólmanovi Jiřetína šanci. Stačily čtyři minuty a bylo srovnáno. Hosté zahrávali přímý kop a byl kopnutý skvěle - kolem zdi, přesně k pravé tyči. Pak se až do 20. minuty hrálo většinou ve středu pole. Domácí následně předvedli další pohlednou akci, tentokrát po levém křídle. Myšák se zbavil svého strážce, poslal centr do vápna na Köchrta a ten přízemní střelou vrátil svému celku vedení. Ani tento stav však nevydržel dlouho. Po půlhodině hry byl odpískán nedovolený zákrok ve vápně domácích a kopala se penalta. Tu hosté s jistotou proměnili. O pět minut později nedokázal Pergl zastavit rodící se akci Jiřetína a na jejím konci byla střela do spojnice břevna a tyče Pecharovy branky.

Do druhé půle oba celky výrazně prostřídaly. Nadále se hrál rychlý kombinační fotbal. Domácí měli trochu více ze hry včetně šancí, kterým však chyběla přesnost. Na branku se tak čekalo až do 77. minuty. Mistoler zahrával rohový kop a Vild hlavou poslal potřetí domácí do vedení. Běžela 89. minuta, ve které se hostům podařilo křížnou střelou srovnat stav na konečných 3:3.Po oboustranně velmi dobrém výkonu, když uvážíme, že se jednalo první zápas po sedmi měsících čekání, to byl zasloužený výsledek.Další zápas by měli odehrát hráči Dobroměřic v sobotu 29. května, ale soupeř není zatím domluvený. Jisté je však střetnutí s Baníkem Most-Souš. Naplánované je na 5. června od 10:30 v Dobroměřicích.

FK Dobroměřice – Sokol Horní Jiřetín 3:3 (2:2)Branky Dobroměřic: 5. Myšák, 20. Köchrt, 77. Vild.FK Dobroměřice: Pechar (46. Bouček) – Plachý (46. Kočka), Mistoler, Reh, Pergl – Myšák (70. L. Matyáš), Vild, Maliňák, Rus (46. Lazarik)– O. Matyáš (56. Valta), Köchrt (46. Hrušovský).

Jaroslav Tošner