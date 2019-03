Trenér Zdeněk Kudela výsledek nepřeceňuje. „Stále je to jen příprava. V prvním poločase jsme zahráli velmi dobře. Pak jsme prostřídali, šanci dostali i dorostenci, což se na výkonu odrazilo. Celkově jsem ale spokojený.“



Domácí začali ve velmi vysokém tempu, patřil jim prakticky celý první poločas. Na branku Mostu se valil jeden útok za druhým, brzo přišly i šance a záhy i první branka. To Lesniak našel volného Zíchu a ten nekompromisně zavěsil. Po pár minutách mohlo být ještě veseleji, ale Zícha, opět po Lesniakově přihrávce, trefil jen boční síť. Deset minut před přestávkou vytahoval gólman Cafourek dělovku Nykla na roh. Most se prakticky k ničemu nedostal.



O přestávce bylo u střídačky Mostu hodně bouřlivo. Trenér Dušan Tesařík se hodně zlobil na své svěřence a náležitě jim za jejich výkon vyčinil. „Kartáč“ hostům evidentně pomohl, po obrátce byli lepší. Už po pěti minutách kopali penaltu. Kasal jí však nekopl dobře a Patrovský, který vystřídal Pokorného, ji vyrazil. Při snaze zmocnit se míče ale fauloval dobíhajícího Kasala a sudí nařídil druhý pokutový kop. Z něho už Mostečtí srovnali. Pak se o slovo přihlásily opět Louny. Po dvaceti minutách protáhl Cafourka v brance tvrdou střelou Fiřt. Z následného rohu Trup posadil míč přímo na hlavu Vokurky, který skóroval. Most srovnal ze standardky, kterou zahrával pár metrů před rohovým praporkem. Míč propadl ke zcela volnému hráči Mostu, který neměl problém rozvlnit lounskou síť. Poslední příležitost v utkání měly Louny z nepřímého kopu uvnitř vápna, ale Sulovský, na kterého Trup rozehrál, se neprosadil.



Louny, které touží po návratu do divize, půjdou do jara s totožným kádrem jako na podzim. „Bohužel nám nevyšly plánované posily. Potřebovali bychom urostlého, vysokého hráče do obrany. Jediným novým hráčem by měl být Sulovský, který si zahrál i v juniorce Sparty a na podzim byl v Žatci,“ informuje Kudela.



FK SEKO Louny – Mostecký FK 2:2 (1:0). Branky Loun: 20. Zícha, 65. Vokurka. Louny: Pokorný (46. Patrovský) – Fiřt (67. Tesař), Krejčík, Vokurka, Suchý (46. Pergl) – Zícha, Trup, Sulovský, Soukup (46. Pospíšil) – Nykl (46. Myšák), Lesniak.

Autor: Jaroslav Tošner