Úvodní zápas mezi Novým Sedlem a Cítoliby přinesl hodně branek. Favorit ze Sedla si v první půli vypracoval dvoubrankové vedení, které se nakonec ukázalo jako rozhodující pro konečný výsledek. Po změně stran se strhla branková přestřelka, když na obou stranách padlo po šesti gólech.



TJ Nové Sedlo –SK Cítoliby 5:3 (2:0)

Branky: Kohout 3, Suchan a Hon – Vágner, Kitler a Giloc

Druhý zápas přinesl překvapení na úkor favorita. Blažim, vedoucí tým 1. B třídy, začal velmi aktivně, ale jeho přihrávky postrádaly přesnost. Peruc nejen pozorně bránila, ale dostávala se do nebezpečných brejků. Během úvodní čtvrthodiny se takto dostala do tří vyložených šancí a jen nepřesnost v zakončení či zákrok gólmana uchránily Blažim od gólové pohromy. Blažim ve 20. minutě nastřelila Onuščákem z úhlu tyč. Blažimský střelec si vše vynahradil o pár minut později; po dlouhém pasu za obranu se dostal do brejku, přeloboval vyběhnuvšího gólmana Peruce, ale i tentokrát trefil jen tyč. Onuščák byl ale u míče první a hlavou jej poslal do sítě. Pět minut před přestávkou z dalšího brejku vyrovnal Nechanický. I druhý poločas přinesl oboustranně bojovný fotbal. Více šancí měla Blažim, ale brankově se již nikdo neprosadil a utkání tak končilo smírně 1:1.



Blažim – Peruc 1:1 (1:1)

Branky: Onuščák – Nechanický



Tak jako úvodní zápas dne, tak i ten poslední byl bohatý na branky. I tentokrát v něm byl rozhodující první poločas.



FK Chlumčany – TJ Sokol Tuchořice 4:3 (2:1)

Branky: Vážný, Kašpar, Lhoták a Zabloudil – Šmejc, Provazník a Plánička



Na čele tabulky je Blažim se ziskem sedmi bodů před Novým Sedlem., které má stejný počet bodů, ale horší skóre a o zápas více. Na třetím místě (6 bodů) jsou Chlumčany, Peruc, příjemné překvapení turnaje, získala 5 bodů.



Jaroslav Tošner