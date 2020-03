O uplynulém víkendu byl v Postoloprtech závěrečným kolem dohrán zimní fotbalový turnaj, Memoriál Mariana Homoly, který nese název O pohár MH Cirus.

V závěrečném utkání celého turnaje si Vroutek (v černožlutém) poradil s pořádajícím FK. Šesti brankami se blýskl Lukáš Kruml. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Jeho vítěz byl již znám, s předstihem si ho zajistili zcela zaslouženě fotbalisté Chlumčan. Také držitelé pomyslného stříbra a bronzu byli jistí, a tak šlo prakticky jen o to, kdo obsadí poslední příčku a také o to, kolik gólů bude mít po posledním utkání na svém kontě král střelců Lukáš Kalous z Chlumčan. Ten jich nakonec nastřílel do sítí soupeřů 17, trefil se v každém z osmi zápasů svého celku.