FOTO: V Postoloprtech se rozjel zimní turnaj. Chlumčanům to zatím pálí

Zimní fotbalový turnaj o pohár společnosti MH Cirus, který se hraje také jako memoriál dlouholetého a nezapomenutelného člena FK Postoloprty Mariána Homoly, vstoupil již do svého 23. ročníku. Přihlásilo se do něj celkem devět celků. Jsou to domácí a pořádající FK Postoloprty, SK Cítoliby, Sokol Tuchořice, FK Peruc, TJ Vrbno nad Lesy (okresní přebor), TJ Nové Sedlo, FK Chlumčany, FK Vroutek (I. B třída) a TJ Ohře Lišany ( IV. třída). V ráži jsou zatím Chlumčany, už daly 15 gólů!

Favorizované Chlumčany (v zelenočerném) rozhodly a své výhře v prvním poločase, ve kterém daly čtyři branky. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner