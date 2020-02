Žatec měl hrát před týdnem s Fortunou Chemnitz, duel se ale kvůli velkému počtu marodů na straně nemeckého celku nehrál. Žatečtí si poté zahráli s dorostenci Mostu, které díky gólům Horáka, Pinkra a Suchana porazili 3:2. „Přípravné utkání proti soupeři hrajícímu druhou dorosteneckou ligu moc fotbalové krásy nepřineslo. Z hlediska týmového herního výkonu neměla hra ani tempo ani rychlost, ani v individuální technice toho oba týmy moc nepředvedly. Jediným pozitivem utkání tak byla naše první výhra v přípravě,“ komentoval střetnutí trenér Libor Klíč.

Radost z vítězství si chtěli Žatečtí zopakovat i proti Dobroměřicím, padli s nimi ale 3:4.

Utkání začalo ve vlažném tempu, ale první branka padla již v 6. minutě. Maliňák uvolnil po levé straně nabíhajícího Ondru Matyáše, proti kterému sice gólman Slavoje vyběhl, ale střelu mířící k zadní tyči zastavit nedokázal. Za necelou čtvrthodinu to bylo již 0:2. Po pěkné kombinaci zakončoval Němec. Jeho střelu Michal Klíč zastavil, ale na dorážku Bránického nestačil. Pak zahrál hostující Reh malou domů. Tu chytil Bouček do rukavic a domácí měli velkou šanci na snížení. Zelinka na nic nečekal, rozehrál nepřímý kop na Petra Klince, ale ten trefil jen dobře postaveného Boučka. Zlepšená hra Slavoje přinesla přeci jen své ovoce. Nejdříve se po levé straně uvolnil Hassman, jehož střelu Bouček jen vyrazil, ale Škarda hlavou poslal z bezprostřední blízkosti míč do sítě. Za pět minut bylo srovnáno. Pergl nezastavil Petra Klince, který měl dost prostoru odcentrovat před branku, kde zcela volný Škarda dával opět do odkryté brány. Dvě minuty před přestávkou se však vedení vrátilo na stranu hostujícího celku. Ideální přihrávku Němce brankově zhodnotil Bránický.

Do druhé půle poslal trenér Dobroměřic Holeček sedm nových hráčů. Z původní jedenáctky zůstal jen gólman Bouček a pak středová řada O. Matyáš, Lazarik, Maliňák. To trenér domácích Libor Klíč na tom byl s náhradníky mnohem hůře. Nový tým Dobroměřic již neměl takovou sílu a tempo se zvolnilo. Toho Slavoj využil a přišly i šance. Tu první měl v 54. Škarda, který však nařízenou penaltu doslova zahodil. Druhá penalta se kopala po faulu na Hynka ve vápně a sám postižený se ze značky pokutového kopu nemýlil. Nerozhodný stav vydržel až téměř do konce utkání. Pět minut před závěrečným hvizdem však domácí faulovali kousek za střídačkou hostů. Trestný kop zahrával O. Matyáš a jeho centr našel nekrytého Baňku, který zajistil svému celku druhou výhru v probíhající přípravě. Jen kousek od vyrovnání byl dvě minuty před koncem Adam Horák, který však trefil jen boční síť.

„V přípravě na utkání jsme se věnovali hlavně tomu, abychom se vyvarovali nevynucených chyb, které ve většině případů končí brankou v naší síti. A to, na co jsme se upozorňovali, se během první půle dvakrát stalo. Znovu a znovu se ukazuje, že umíme dostat branku i ze situací, které ani brankou skončit nemůžou. Od stavu 0:2 jsme se sice herně zlepšili, ale další chyby, které do dospělého fotbalu ani nepatří, umožnily velmi dobře hrajícímu soupeři znovu se dostat do zápasu a dotáhnout ho do vítězného konce,“ hodnotil zápas žatecký kokuč Klíč.

„Chceme pokračovat v herním stylu, který nastavil náš bývalý trenér Lojza Šebek. Máme dost hráčů a kluci se o místo v sestavě chtějí poprat. Trenér tak dává prostor všem,“ komentoval střetnutí i manažer Dobroměřic Pavel Verner.

Žatec nyní čeká týdenní soustředění v Chebu, kde sehraje čtyři přípravná utkání. Soupeři jim budou Františkovy Lázně, Hvězda Cheb, Nejdek a Nové Sedlo. Soustředění čeká i fotbalisty Dobroměřic. Tradičně v Heřmanicích, kde se střetnou s celkem Chrastavy.

FK Slavoj Žatec – FK Dobroměřice 3:4 (2:3)

Branky: 32. a 37. Škarda, 67. Hynek (PK)– 6. a 20. Bránický, 85. Baňka

Žatec: M. Klíč - M., Břečka (46. Horák), Pinkr, Zmrhal, Levý - Hassman, Zelinka, Smékal, Hynek, Škarda, P. Klinec (60. Kalbač).

Dobroměřice: Bouček – Plachý, Vild, Reh, Pergl – O. Matyáš, Lazarik, Maliňák, Rus – Němec, Bránický. Střídali: Baňka, Myšák, Mistolerm Hrušovský, Veselák, Pšigrocký a L. Matyáš.



Jaroslav Tošner