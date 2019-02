Velkou kauzu nyní řeší na Slovensku. Po zápase s Českou reprezentací rezignoval na post hlavního trenéra reprezentace Ján Kozák a nyní prozradil proč. Důvodem bylo porušení interních pravidel týmu několika hráči. Hned sedm z nich se totiž vracelo z města až k ránu.

Slovenský trenér Ján Kozák. | Foto: ČTK/AP/Geert Vanden Wijngaert

„Byla to facka, To bylo jako kdyby na mě někdo plivnul nebo mi dal facku. Strašně mě to bolelo,“ řekl na tiskové konferenci čtyřiašedesátiletý kouč.

Bez okolků také vyjmenoval, kteří hráči se z nočního tahu vraceli. Byli jimi Dúbravka, Weiss, Lobotka, Škriniar, Gyomér, Šatka a Šulla. Všechno to jsou tedy mladí hráči, kteří by svoji šanci v reprezentaci měli chytit za pačesy.

Kozák se proto sešel s hlavními personami týmu Markem Hamšíkem a Martinem Škrtelem, kteří byli velmi překvapeni. Od hříšníků chtěl slyšet přiznání. Dúbravka zmínil, že má náročné období v Newcastlu a Lobotka pro změnu nahuštěný program ve španělské lize. Zato takový Weiss prý neví, proč do nočního klubu šel.

Slovenský trenér zvažoval tři možnosti, jak bude postupovat. První z nich byla dělat, že nic neviděl, ale to se neslučovalo s jeho morálními hodnotami. Nebo mohl hříšníky vyhodit, což však nechtěl udělat už z toho důvodu, že mnozí z nich by v budoucnu měli být tahouny reprezentace. A tak se raději rozhodl rezignovat sám.

„Trenéři přicházejí a odcházejí,“ nedával na sobě znát žádnou lítost Lobotka.

Šéf slovenského fotbalu Ján Kováčik chování Kozáka ocenil. „Prožili jsme dobré i špatné období, ale vždy jsme z něj vyšli jako chlapi. Hodně jsem se od Jána Kozáka naučil, jako od člověka,“ vysekl poklonu odcházejícímu trenérovi Kováčik.

Také se nechal slyšet, že pokud budou dotyční hráči v budoucnu někdy ještě nominováni do reprezentace, nebudou jim vyplaceny žádné prémie.

Příští týden v pondělí by mělo být jasno, kdo roli po Jánu Kozákovi převezme. Hodně se mluví například o bývalém trenérovi Sparty Pavlu Hapalovi.

Autor: Lukáš Foff