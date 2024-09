V sobotu hrají doma i Dobroměřice od 14 hodin hostí Ledvice. „Mají dobrý tým, viděl jsem je hrát v přípravě. Bude to těžké utkání, ale do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit, k poražení je každý celek. Soustředíme se především na naše výkony," velí kapitán mužstva z Lounska Přemysl Reh.

V pěti střetnutích zatím jeho celek posbíral pět bodů, díky kterým je v tabulce krajského přeboru dvanáctý. „Zatím jsme na začátku soutěže. Určitě je to oproti I. A třídě skok. Máme spoustu mladých hráčů. Někdy je znát, že nám chybí taková ta zkušenost, ale myslim si, že jsme na dobré cestě."

Reh věří, že Dobroměřice zlepší ofenzivu, zatím jim to totiž moc nepadá. „Musíme si zvyknout na lepší soupeře, lepší obrany. Ale není to jen o útočnících. Ono se to dnes už hraje tak, že útočí cely tým, ne jen útočníci, ale zároveň brání celý tým také," poznamenává.

A co se v Dobroměřicích změnilo pod novým trenérem Liborem Klíčem? „Dbá hodně na kondici, což se ukazuje na treninkach. Myslim si, že právě pro ty mladé hráče je dobře, že přišel takový trenér, jako je pan Klíč. Dobře se sním komunikuje a naopak on dává individuální rady každému, když je to potřeba. Myslím si, že duo Klíč - Holeček je dobrá volba pro náš tým. Pro mě je důležitý i ten Bary (Holeček), který je s námi skoro už 10 let."

Chance liga:

Teplice – Ostrava (sobota, 16.00)

Chance Národní liga:

Varnsdorf – Olomouc B (neděle, 16.30)

3. česká fotbalová liga, skupina A:

Chomutov – Hostouň (pátek, 19.00)

3. česká fotbalová liga, skupina B:

Teplice B – Zápy (neděle, 10.00), Brozany – Most Souš (neděle, 16.30)

4. česká fotbalová liga, skupina B:

Ústí n. L. mládež – Mariánské Lázně (sobota, 10.15), Ostrov – Štětí (sobota, 16.30)

Krajský přebor:

Modlany – Žatec, Litoměřicko – Louny, Oldřichov - Srbice (sobota, 10.30), Dobroměřice – Ledvice (sobota, 14.00), Bílina – Černovice (sobota, 15.00), Proboštov – Jílové, Junior Děčín – Neštěmice (sobota, 16.30), Most Souš B - Kadaň (neděle, 15.00)

I. A třída:

Krupka – Libouchec, Lenešice – Dušníky (sobota, 10.30), Pokratice – Horní Jiřetín (sobota, 14.00), Litvínov – Strupčice, Bohušovice – Klášterec, Ervěnice Jirkov – Lovosice (sobota, 16.30), Spořice – Rumburk (neděle, 14.30), Nové Sedlo – Roudnice (neděle, 16.30)

I. B třída, skupina A:

Lukavec – Hostovice, Trmice – Malšovice (sobota, 10.30), Chuderov – Úštěk (sobota, 10.45), Žitenice – Střekov, Litoměřicko B – Svádov, Sebuzín – Jiříkov (sobota, 13.00), Neštěmice B – Mojžíř (sobota, 13.30), Velké Březno – Heřmanov (neděle, 16.30)

I. B třída, skupina B:

Kryry – SK Dubí (sobota, 10.30), Osek – Blažim (sobota, 11.00), Chlumčany – Březno, Chlumec – Meziboří, Buškovice – Údlice, Duchcov – Málkov (sobota, 13.00), Louny B – SKP Kadaň, Černčice – Dobroměřice B (neděle, 16.30)

Okresní přebor Lounska:

Hříškov - Vroutek, Pátek - Holedeč, Měcholupy - Lipenec, Kozly - Cítoliby, Podbořany - Postolopty (vše sobota, 16.30), Výškov - Tuchořice, Vrbno - Peruc (oba neděle, 16.30)

III. třída – skupina A:

Černčice B - Koštice (sobota, 13), Panenský Týnec - Slavětín, Chožov - Chlumčany B, Libčeves - Braňany B (vše neděle, 16.30)

III. třída - skupina B:

Staňkovice - Buškovice B, Lišany - Lubenec, Žiželice - Nepomyšel (vše sobota, 13), Ročov - Lenešice B (neděle, 16.30)