Zatím suverénní fotbalisté Loun se představí doma proti Děčínu, hrát se bude už v sobotu od 10.30 hodin. Jejich trenér Martin Vrtiška by si přál, aby se do hlediště přišlo podívat co nejvíc diváků. „Bude to pro nás těžký zápas, tak jako každý. Soupeři jsou totiž na nás nahecovaní, chtějí se vytáhnout," predikuje.

To, že zatím jeho tým neztratil ani bod, prý není důvod k přehnanému jásání. Zkušený kouč si totiž uvědomuje, že on ani hráči nesmí usnout na vavřínech. „Jdeme s pokorou zápas od zápasu. Tvrdě trénujeme. V těch vedrech, která panovala, to pro kluky nebylo příjemné, ale řekl bych, že je naše hra lepší a lepší, že se práce vyplácí."

CHANCE LIGA:

Viktoria Plzeň - FK Teplice (sobota, 13.30)

CHANCE NÁRODNÍ LIGA:

Táborsko – Varnsdorf (sobota, 17.00)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Ústí nad Labem – Brozany (pátek, 18.00), Baník Most Souš – Kladno (sobota, 10.15), Ml. Boleslav B – Teplice B (neděle, 10.15)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Štětí – Přední Kopanina (sobota, 10.15), Meteor Praha – Ústí nad Labem mládež (neděle, 10.15)

KRAJSKÝ PŘEBOR:

Neštěmice – Most Souš B (sobota, 10.15), Louny – Junior Děčín, Černovice - Modlany (sobota, 10.30), Žatec – Oldřichov, Srbice – Litoměřicko, Jílové – Dobroměřice, Ledvice - Bílina (sobota, 17.00), Kadaň – Proboštov (neděle, 15.00)

I. A TŘÍDA:

Nové Sedlo – Krupka (sobota, 10.15), Horní Jiřetín – Ervěnice Jirkov, Lovosice – Bohušovice (sobota, 10.30), Klášterec – Dušníky (sobota, 14.00), Lenešice – Spořice (sobota, 15.00), Strupčice – Pokratice, Rumburk – Roudnice, Libouchec – Litvínov (sobota, 17.00)

I. B TŘÍDA, SKUPINA B:

Málkov – Osek (sobota, 10.15), Březno – Duchcov, SK Dubí – Louny B (sobota, 10.30), Blažim – Černčice (sobota, 13.30), Meziboří – Kryry, SKP Kadaň – Chlumčany (neděle, 10.30), Chlumec – Údlice (neděle, 16.30), Dobroměřice B – Buškovice (neděle, 17.00)

OKRESNÍ PŘEBOR LOUNSKO:

Lipenec - Pátek (sobota, 14), Vroutek - Výškov, Tuchořice - Kozly, Cítoliby - Podbořany, Postoloprty - Vrbno, Peruc - Měcholupy (vše sobota, 17), Holedeč - Hříškov (neděle, 13.30).

III. OKRESNÍ TŘÍDA, SKUPINA A:

Chlumčany B - Panenský Týnec, Slavětín - Černčice (oba sobota, 13.30), Braňany B - Cítoliby B (neděle, 15), Koštice - Libčeves (neděle, 17).

III. OKRESNÍ TŘÍDA, SKUPINA B:

Nepomyšl - Lišany, Lubenec - Staňkovice (oba sobota, 13.30), Lenešice B - Žiželice (neděle, 13), Krásný Dvůr - Ročov (neděle, 13).