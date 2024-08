Největší pozornost z víkendového programu fotbalových soutěží na Lounsku poutá derby krajského přeboru mezi Dobroměřicemi a Louny. Hrát se bude v sobotu od 15 hodin, čeká se rekordní návštěva. A aby toho nebylo málo, v neděli si to v Lounech rozdají béčka těchto klubů. „Bude to velká událost pro region," tuší manažer FK SEKO Louny Tomáš Beneš.

Lounští, kteří na jaře spadli z divize, vstoupili do nové sezony dobře, dvakrát vyhráli. „Nebyly to ale lehké výhry, Modlany i Bílina hrály skvěle. Stále nám chybí góly, proměníme jen zlomek šancí. Tohle se musí zlepšit," tvrdí Beneš.

V sobotním derby budou Louny favoritem. Na svého soupeře se jim v minulosti dařilo, navíc mají lepší formu, vždyť Dobroměřice v minulém kole prohrály 1:8 v Srbicích. „Jedeme vyhrát, ale máme k domácím respekt a jsme pokorní. Nemůžeme být alibisti a říkat, že uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet. Bude to boj, avšak náš cíl je jasný."

Beneš ve vzduchu cítí napětí, těší se ale na férové klání. „Mezi fanoušky je hecování, nějaké pokřikování, ale nikdy to nebylo vyhrocené natolik, že by se dělo něco nad rámec fair play. Určitě bude hodně diváků, fanoušci na derby čekali několik let. A na hřišti by to mělo být v pohodě, zápas bude řídit zkušený Jaroslav Oborník, ten to ukočíruje."

Stadion v Dobroměřicích | Video: Deník/František Bílek

Manažer Loun oceňuje práci dobroměřických funkcionářů, má mezi nimi kamarády. „Dokázali toho hodně. Je tam krásný areál, dobře spolu vycházíme. Za soupeře navíc hraje spoustu kluků, kteří prošli Louny. A neloučili se ve zlém. I proto si myslím, že bude derby slušné a že bude mít úroveň."

Jedním z hráčů, kteří hráli v Lounech, je kapitán Dobroměřic Přemysl Reh. „My, co jsme v Lounech byli, máme o motivaci postaráno. Bude to ale těžký zápas, těžký soupeř. Každý se však dá porazit! Moc se těším a upřímně mám obavy, kam se všichni ti fanoušci nacpou," zubí se před očekávaným sobotním duelem.

V neděli se pak v Lounech bude podávat nášup, v rámci I. B třídy se totiž utkají béčka obou rivalů. „To bude také pikantní, béčka spolu hrála jen výjimečně. Také by mohlo přijít hodně lidí, ale bude záležet na tom, jak je naladí sobota. Možná si zahraje i pár kluků, kteří nedostanou šanci ve velkém derby. I tohle utkání si zaslouží pozornost," zve do hlediště Beneš.

CHANCE LIGA:

FK Teplice – Karviná (sobota, 17)

CHANCE: NÁRODNÍ LIGA:

Líšeň – Varnsdorf (sobota, 17)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA A:

Chomutov – Táborsko akademie (pátek, 18)

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Jablonec B – Ústí nad Labem (sobota, 10.15), Česká Lípa – Most Souš (sobota, 17), Brozany – Ústí nad Orlicí (neděle, 17)

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Mariánské Lázně – Štětí (sobota, 13.30), Ústí nad Labem mládež – Újezd Praha (neděle, 10.15)

Krajský přebor

3. kolo, 24. 8. ž 25. 8.:

Modlany - Kadaň, Černovice - Jílové (oba sobota 10.30), Proboštov - Srbice (sobota 14), Bílina - Neštěmice, Ledvice - Žatec, Dobroměřice - Louny (vše sobota 15), Děčín - Litoměřicko (sobota 17), Most-Souš B - Oldřichov (neděle 15).

I. A třída

3. kolo, 24. 8. a 25. 8.:

Nové Sedlo - Strupčice (sobota 10.15), Krupka - Klášterec (sobota 10.30), Litvínov - Lenešice, Bohušovice - Ervěnice-Jirkov, Dušníky - Pokratice, Libouchec - Rumburk (vše sobota 17), Spořice - Horní Jiřetín (neděle 14.30), Roudnice - Lovosice (neděle 17).

I. B třída, skupina A

3. kolo, 24. 8. a 25. 8.:

Lukavec - Svádov-Olšinky, Trmice - Jiříkov (oba sobota 10.30), Chuderov - Sebuzín (sobota 10.45), Žitenice - Úštěk, Mojžíř - Litoměřicko B (oba sobota 13.30), Hostovice - Úštěk (neděle 16), V. Březno - Neštěmice B, Heřmanov - Malšovice (oba neděle 17).

I. B třída, skupina B

3. kolo, 24. 8. a 25. 8.:

Kryry - Blažim, Dubí - Březno (oba sobota 10.30), Chlumec - Málkov, Chlumčany - Údlice (oba sobota 13.30), SK Kadaň - Meziboří (neděle 10.30), Buškovice - Duchcov (neděle 13.30), Černčice - Osek, Louny B - Dobroměřice (oba neděle 17).

8. liga - okresní přebor

3. kolo (2. hrané), 24. 8. a 25. 8.:

Podbořany - Holedeč (sobota 13), Postoloprty - Lipenec (sobota 15), Peruc - Cítoliby (sobota 16), Měcholupy - Tuchořice (sobota 17), Kozly - Pátek (neděle 16), Výškov - Hříškov, Vrbno - Vroutek (oba neděle 17).

9. liga - III. třída, skupina A

3. kolo (2. hrané), 24. 8. a 25. 8.:

Černčice B - Panenský Týnec (sobota 13.30), Braňany B - Slavětín (neděle 15), Cítoliby B - Chlumčany B, Libčeves - Chožov (oba neděle 17).

9. liga - III. třída, skupina B

3. kolo (2. hrané), 24. 8. a 25. 8.:

Lubenec - Lenešice B, Staňkovice - Krásný Dvůr, Žiželice - Ročov (vše sobota 13.30), Nepomyšl - Buškovice B (neděle 17).