V ní totiž není o zajímavé příběhy nouze. Tak například Vroutek, klub, který pamatuje I. A třídu, dostal minulý víkend facku v Hříškově, kde prohrál 2:11. Aktuálně je v tabulce okresního přeboru předposlední, z pěti zápasů uhrál pouze tři body.

Objeví se světlo na konci tunelu během nadcházejícího střetnutí s posledním Pátkem? „Jediným pozitivem je, že jsou pořád ještě mužstva, která na tom nejsou o moc lépe. Pět týmů na konci tabulky má tři body. Peruc na 9. místě a Cítoliby na 8. mají bodu šest. V sobotu přijede Pátek, potom jedeme do Holedeče a Tuchořice máme také doma. Po těchto zápasech se ukáže, co nás čeká. Pokud zápasy zvládneme a přidáme nějaké body, mohla by se prognóza vylepšit. Jinak je připravena skluzavka do pralesa," říká Jaromír Hykl, mluvčí klubu a zároveň i jeho velký příznivec.

Proč se nyní Vroutku tak hrubě nedaří? „Neustále někdo schází a improvizuje se," jmenuje Hykl jednu ze zřejmých příčin špatných výsledků. Vzpamatují se Vroutečtí z facky, kterou dostali v Hříškově? Odskáče to Pátek? Ve Vroutku je v sobotu výkop v 16.30 hodin.

CHANCE LIGA:

Pardubice – Teplice (sobota 16.00)

2. LIGA ŽEN:

Teplice - Česko Budějovice (Dubí - Bystřice, sobota 14.30)



CHANCE:NÁRODNÍ LIGA:

Prostějov – Varnsdorf (sobota 18.00)



3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA A:

Viktoria Plzeň B – Chomutov (neděle 10.30)



3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA B:

FK Ústí nad Labem – Teplice B (pátek 18.00), Chlumec nad Cidlinou – Brozany (neděle 10.15), Most-Souš má volný los



4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, SKUPINA B:

Štětí – Březová (sobota 10.15), Admira Praha B – FK Ústí nad Labem mládež (neděle 14.00)



KRAJSKÝ PŘEBOR:

Neštěmice – Litoměřicko (sobota 10.15), Modlany – Bílina, Černovice – Dobroměřice (sobota 10.30), Ledvice – Proboštov (sobota 15.00), Žatec – Srbice, Jílové – Most-Souš B (sobota 16.30), Kadaň – Junior Děčín (neděle 15.00), Louny – Oldřichov (neděle 16.30)



I. A TŘÍDA:

Rumburk – Dušníky (sobota 10.00), Nové Sedlo – Spořice (sobota 10.15), Lovosice – Pokratice-Litoměřice (sobota 10.30), Klášterec nad Ohří – Ervěnice-Jirkov (sobota 14.00), Lenešice – Bohušovice nad Ohří (sobota 15.00), Litvínov – Krupka, Libouchec – Roudnice nad Labem (sobota 16.30), Strupčice – Horní Jiřetín (neděle 16.30)



I. B TŘÍDA, SKUPINA A:

Svádov-Olšinky – Sebuzín (sobota 10.30), Malšovice – Chuderov (sobota 12.30), Žitenice – Velké Březno, Úštěk – Mojžíř (sobota 13.00), Hostovice – Trmice (sobota 16.00), Střekov – Jiříkov, Neštěmice B – Litoměřicko B, Heřmanov – Lukavec (neděle 16.30)



I. B TŘÍDA, SKUPINA B:

SK Dubí – Chlumec, Březno – Málkov (sobota 10.30), Blažim – Duchcov (sobota 13.00), SKP Kadaň – Kryry, Meziboří – Buškovice (neděle 10.30), Údlice – Černčice, Chlumčany – Louny B, Dobroměřice B – Osek (neděle 16.30)

OKRESNÍ PŘEBOR (8. LIGA):

Lipenec - Holedeč (sobota 14), Vroutek - Pátek, Tuchořice - Hříškov, Cítoliby - Výškov, Postoloprty - Kozly, Peruc - Podbořany, Měcholupy - Vrbno (vše sobota 16.30)

III. OKRESNÍ TŘÍDA (9. LIGA), SKUPINA A:

Slavětín - Chožov (sobota 13), Cítoliby B - Libčeves (neděle 10.30), Braňany B - Černčice (neděle 15), Koštice - Panenský Týnec (neděle 16.30)

III. OKRESNÍ TŘÍDA (9. LIGA), SKUPINA A:

Nepomyšl - Ročov, Lubenec - Žiželice, Staňkovice - Lišany (vše sobota 13), Buškovice B - Krásný Dvůr (neděle 16.30)