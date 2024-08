V šlágru víkendu se opět představí Louny. Před týdnem zvládly prestižní derby v Dobroměřicích, kde vyhrály 4:2. V tabulce krajského přeboru jsou se svým nedělním soupeřem z Proboštova po třech kolech stoprocentní.

„Proboštov vede zkušený trenér a bývalý vynikající fotbalista Petr Němec, mimo jiné držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy a zlaté medaile z olympijských her. Hrajeme v domácím prostředí a já doufám, že nám vítězné derby pomůže k tomu, aby přišlo v neděli ještě více diváků než na předchozí domácí utkání s Bílinou. Proto bych chtěl naše fanoušky touto cestou pozvat," říká trenér FK SEKO Louny Martin Vrtiška.

Proboštov hrál naposledy také derby, doma hostil Srbice. Výsledek 2:1 se zrodil už v první půli, góly vítězů dávali Kroupa a Jakub Brodský. Zkraje druhého poločasu musel Kroupa po druhé žluté kartě předčasně do sprch a domácí se bránili zoufalému tlaku Sokola. Skvělý brankář Jaroslav Kovačka ale změnu stavu nepřipustil.

„Bude to velmi těžké utkání. Louny chtějí po sestupu zpátky do divize, mají silný tým, o čemž svědčí jejich plný bodový zisk. Přál bych si je vychytat. Záleží to i na tom, jak k tomu přistoupí kluci, jestli podají stejně výborný výkon jako proti Srbicím. Pokud ano, tak si nějaké body odvezeme!" věří Kovačka.

V současné době se prý cítí v bráně velmi dobře. „Daří se mi i v osobním životě, musím zaklepat na zuby. Je to pak znát na psychice. Věřím, že v neděli do Loun dorazí co nejvíc fanoušků. Těším se na více než dobrou atmosféru a kvalitní fotbal z obou stran," dodává.

Chance liga:

FK Teplice - Mladá Boleslav (neděle 17).

Chance národní liga:

Varnsdorf - Vyškov (neděle 17.30).

3. Česká fotbalová liga, skupina A:

Písek - Chomutov (neděle 17).

3. Česká fotbalová liga, skupina B:

Kolín - FK Teplice B (sobota 10), Most-Souš - Pardubice B (sobota 15), Ústí nad Labem - Benátky (sobota 18), Mladá Boleslav B - Brozany (neděle 10.15).

4. Česká fotbalová liga, skupina B:

Štětí - Tempo Praha, Hřebeč - Ústí nad Labem mládež (oba sobota 10.15).

Krajský přebor Ústeckého kraje:

Ledvice - Černovice (sobota 10), Kadaň - Bílina, Neštěmice - Dobroměřice (oba sobota 10.15), Oldřichov - Děčín (sobota 10.30), Žatec - Litoměřicko, Jílové - Modlany, Srbice - Most-Souš B (vše sobota 17), Louny - Proboštov (neděle 17).

I. A třída:

Rumburk - Litvínov, Nové Sedlo - Libouchec (oba sobota 10.15), Lovosice - Spořice, Horní Jiřetín - Dušníky (oba sobota 10.30), Pokratice - Bohušovice, Klášterec - Libouchec (oba sobota 14), Lenešice - Krupka (sobota 15), Strupčice - Ervěnice-Jirkov (sobota 17).

I. B třída, skupina A:

Svádov-Olšinky - Trmice (sobota 10.30), Malšovice - Žitenice (sobota 13), Hostovice - Heřmanov, Jiříkov - Chuderov, Úštěk - V. Březno, Sebuzín - Mojžíř (vše sobota 13.30), Střekov - Litoměřicko B (neděle 16), Neštěmice B - Lukavec (neděle 17).

I. B třída, skupina B:

Dubí - SKP Kadaň, Blažim - Chlumec (oba sobota 10.30), Duchcov - Černčice, Údlice - Louny B (oba sobota 13.30), Březno - Osek, Meziboří - Chlumčany (oba neděle 10.30), Málkov - Buškovice, Dobroměřice B - Kryry (vše neděle 17).

8. liga - okresní přebor:

Lipenec - Hříškov (sobota 14), Pátek - Výškov, Postoloprty - Peruc, Holedeč - Kozly, Tuchořice - Vrbno (vše sobota 17), Vroutek - Podbořany (neděle 10.30), Citoliby - Měcholupy (neděle 17).

9. liga - III. třída, skupina A:

Chlumčany B - Libčeves, Slavětín - Citoliby B (oba sobota 13.30), Koštice - Braňany B, Chožov - Černčice B (oba neděle 17).

9. liga - III. třída, skupina B:

Nepomyšl - Lubenec (sobota 10.30), Buškovice B - Ročov (sobota 13.30), Lenešice B - Staňkovice (neděle 13), Krásný Dvůr - Lišany (neděle 13.30).