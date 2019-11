V krajském přeboru se hraje derby mezi Domoušicemi a Žatcem. Právě tento sobotní zápas je největším víkendovým tahákem. Svou podzimní část zakončí okresní přebor, kde už mají jisté první místo Buškovice.

Domoušice (v modrém)po pěti výhrách v řadě padly a navíc na vlastním trávníku. Body si zcela zaslouženě odvel Baník Modlany. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Krajský přebor: Domoušice – Žatec (so 14).

I. B třída, skupina B: Lenešice – Blažim (so 10.15), Vroutek – Údlice (so 10.30), Nové Sedlo – Kopisty (so 10.30).

Okresní přebor skupina: Žiželice – Kryry (so 10), Peruc – Vrbno (so 14), Staňkovice – Tuchořice (so 14), Cítoliby – Postoloprty (so 14), Černčice – Výškov (so 14), Kozly – Buškovice (so 14), Dobroměřice B – Libčeves (so 14).